Promesa de Lorenzo sacude España: marcó gol y pide continuidad en Selección Colombia

Este lunes, 12 de octubre de 2026, el colombiano Yaser Asprilla se volvió a reportar con gol en Girona. Fue en el partido ante Tenerife, de visita, y por la novena fecha de la segunda división Española.

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Tras un error en la defensa de Tenerife, Yaser Asprilla apareció bien parado en el área. Acabó definiendo con zurda, y puso el 1-0 parcial a favor de Girona.

GOOOOLLLLLL from Yáser Asprilla! He scored for Girona to give them the 1-0 away lead vs Tenerife in the Spanish 2nd Division! 🇨🇴🔥 https://t.co/y21IJTqyD6 — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) October 12, 2026

Sin embargo, 22 minutos después, a los 26′ del primer tiempo, Tenerife encajó el 1-1 final por obra de Enric Gallego. Así, ambos conjuntos acabaron sumando un punto en la tabla de posiciones.

Yaser Asprilla, uno de los llamados a renovar la Selección Colombia

Aunque Yaser ya había integrado convocatorias de Colombia en el pasado, el llamado para el joven jugador de 22 años es ahora más que antes.

Con la salida de jugadores como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes dieron un paso al costado de la Selección Colombia, Yaser Asprilla tiene la oportunidad de ganarse en un lugar en la renovada Tricolor.

En la última fecha Fifa de la Selección Colombia, donde el combinado Tricolor empató con México (1-1), perdió con Paraguay (1-0) y venció a Perú (2-0), Yaser Asprilla tuvo minutos en el terreno de juego.

Dos de titular y uno de suplente, parece que Yaser, por lo que está haciendo en Girona, se va ganando poco a poco un lugar en el equipo de Néstor Lorenzo.

Yaser Asprilla con Girona de España. Foto: Getty Images

Además, parece que Girona tiene en su haber una joya de primer nivel. Yaser Asprilla ostenta un valor en el mercado de 14 millones de euros, aunque para octubre de 2024 alcanzó los 18 millones de euros.

El contrato de Yaser con Girona va hasta junio de 2030. Eso quiere decir que si algún equipo se quiere hacer con los servicios del colombiano, debería desembolsar una alta cantidad de dinero por el fichaje.