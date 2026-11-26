Ya se palpita la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, donde Atlético Nacional y Santa Fe medirán fuerzas en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Inmediatamente después, por la cuarta jornada, el León y el Verdolaga se verán otra vez, pero en el Atanasio Girardot de Medellín.

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Este doble enfrentamiento puede dejar a un gran ganador, que encaminaría su clasificación a la final, y a un perdedor que prácticamente quedaría eliminado del grupo A. Uno de los protagonistas es James Rodríguez, considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol colombiano, quien tiene la presión de conseguir el título con el equipo verdolaga.

Tras la victoria 3-1 en el clásico paisa, James habló y dejó entrever que ya piensa en el próximo partido de Atlético Nacional. Sus palabras serán escuchadas en Santa Fe y le ponen picante a la previa del encuentro en El Campín, donde se espera un lleno total y no habrá ingreso para la hinchada visitante.

Cabe recordar que James Rodríguez fue elegido como la figura del compromiso ante el Medellín y en sus declaraciones dijo que ya pasaron la página de la eliminación en Copa Betplay a manos de Once Caldas y le apuntan a la estrella 19 con el técnico Lucas González.

James Rodríguez celebrando un gol con Atlético Nacional. Foto: Getty Images

“Ellos empezaron bien, han hecho un gol y nosotros hemos sido muy valientes en ir siempre. Este es un equipo que quiere ganar. Se hizo más fácil porque ellos se quedaron con 10 hombres y fue un partido lindo; lo más importante es el equipo”, dijo James en Win Sports.

James ya ve el partido contra Santa Fe

Su experiencia por Europa y con la Selección Colombia lo hacen una voz referente en el FPC: “En estos partidos hay que darlo todo; si no, yo creo que no te va a alcanzar”, advirtió el volante desde la cancha del Atanasio Girardot.

“Yo creo que hemos estado bien. Los partidos contra Once Caldas, yo pienso que hemos estado bien, hemos empatado. Hemos tenido mala suerte en Copa, pero este es un equipo que quiere ganar siempre”, agregó el capitán de Nacional.

⚽🔥 “Feliz, es importante porque hemos hecho un buen partido hoy y el equipo ha ganado. En estos partidos hay que darlo todo. Sueño con ganar títulos“ James Rodríguez, volante de Nacional. #MuchoMásFútbol https://t.co/AnuVYNolwt — Win Sports (@WinSportsTV) November 26, 2026

El mediocampista de 35 años aseguró que sus objetivos con Atlético Nacional van más allá de ganar clásicos o dar asistencias. “El sueño es ganar títulos, eso es lo más importante. Este club exige ganar títulos y ganar estos partidos también”, puntualizó en la previa contra Santa Fe.

El partido de Santa Fe vs. Nacional está programado para este sábado, 28 de noviembre, a las 7:30 de la noche, y la transmisión será exclusiva de Win Sports+ para todo el país.

William Tesillo no va contra Santa Fe

Por otra parte, los ojos se colocan en el central William Tesillo, una voz de mando en el camerino y capitán de Atlético Nacional en la defensa, que recibe castigo de la Dimayor.

Considerado uno de los mejores zagueros del fútbol colombiano, el oriundo de Barranquilla no estará en el duelo en Bogotá debido a las cinco amarillas que tiene de forma consecutiva.

El Código Disciplinario de la Dimayor es claro: el jugador que acumule cinco amonestaciones consecutivas deberá cumplir una fecha de suspensión en el siguiente partido de su equipo.

Tesillo ya se prepara para el partido de vuelta contra Santa Fe, correspondiente a la cuarta fecha, en el Atanasio Girardot, encuentro para el que ya estará habilitado.