Antes de convertirse en una de las caras más reconocidas de Día a Día, Carolina Soto tuvo que recurrir a su ingenio para cumplir uno de sus mayores deseos de juventud.

Durante su adolescencia en Cali, la presentadora vendió hamburguesas en su salón de clases, con el apoyo de su madre, para poder costear su viaje de 15 años a San Andrés.

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Hoy en día, la presentadora caleña goza de una carrera consolidada en Caracol Televisión y supera los 3,6 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde suele compartir aspectos de su vida familiar y profesional. Sin embargo, el panorama económico de su hogar durante su etapa escolar era muy distinto al actual.

Según ha trascendido en diversas entrevistas, cuando se acercaba la celebración de sus quince años, Soto tenía como meta principal conocer la isla de San Andrés.

Al notar que los ingresos familiares no alcanzaban para cubrir los tiquetes y la estadía sin afectar las finanzas de la casa, la joven decidió buscar una alternativa para reunir el dinero por sus propios medios.

Lejos de desistir de su objetivo, Carolina Soto optó por emprender dentro de su entorno escolar. La idea consistió en preparar hamburguesas caseras para ofrecérselas a sus compañeras de clase y amigas del colegio durante la jornada académica.

Para sacar adelante este pequeño negocio, fue fundamental la participación de su madre, quien se convirtió en su principal socia y respaldo.

De acuerdo con los relatos conocidos sobre aquella época, ambas iniciaban su rutina diaria a las 4:00 de la mañana para cocinar y empacar los pedidos antes de que sonara el timbre de entrada a clases.

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Con los alimentos listos, la futura conductora de televisión se encargaba de la distribución y el cobro entre las estudiantes de su curso. Con varias semanas de trabajo constante, logró reunir el monto necesario para comprar sus pasajes y hacer realidad su anhelada travesía por el Caribe colombiano.

Esta anécdota cobra especial relevancia al contrastarla con la trayectoria que Soto ha construido en los medios de comunicación del país.

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Tras dar sus primeros pasos en el periodismo y la presentación en espacios regionales y noticieros nacionales, la caleña se integró al equipo del matutino Día a Día, consolidándose como una de las anfitrionas más cercanas al público colombiano, además de desarrollar su propia faceta como empresaria y creadora de contenido.

En redes, la historia ha generado una ola de comentarios positivos por parte de los usuarios, quienes destacan la disciplina y el vínculo familiar detrás del relato.