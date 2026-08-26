Centro Democrático salió en defensa de Carolina Soto, tras caerse su nombramiento en la CCI

Algunos integrantes del Centro Democrático, partido que se declaró de gobierno, se han pronunciado después de que se cayera el nombramiento de Carolina Soto como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Tras horas de turbulencia, se cayó el nombramiento de Carolina Soto como presidenta de la CCI. ¿Qué fue lo que pasó?

Fue la misma Soto la que, por medio de una carta dirigida a la junta directiva, declinó el ofrecimiento que le habían hecho debido a la oposición que se generó después de que se conociera su nombre.

Uno de los primeros en reaccionar fue el senador Andrés Forero, quien calificó como “pésima” la noticia y destacó que Soto es una mujer “brillante y competente”.

“La autonomía e independencia gremial es un activo que el país no puede perder. Se equivoca la CCI y se equivoca el Gobierno. Así no”, señaló.

Asimismo, el congresista dejó en claro que Soto no es ninguna “petrista” y recordó que se está hablando es de un gremio, no de una dependencia del Ejecutivo.

Otro de los que se pronunció fue Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. A través de su cuenta de X también cuestionó la forma en la que terminó la situación.

“Cuando un gremio queda a merced de un Gobierno, cualquiera que sea, deja de representar y velar por los intereses de sus afiliados y se convierte en un defensor de los intereses de ese Gobierno”, manifestó.

En otro mensaje, Vallejo indicó que en una democracia seria esto jamás debería ocurrir. “La libertad es un valor innegociable. Lo lamento por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, pero sobre todo por nuestra democracia”, expresó.

El nombramiento de Carolina Soto como presidenta de la CCI se complicó. Hay reunión extraordinaria y podría caerse

La polémica se ha desatado después de que Carolina Gómez, vocera del Gobierno de Abelardo De La Espriella, criticara duramente la designación de Soto, desatando muchas reacciones.

“Resulta al menos paradójico que la junta directiva de la CCI haya desconocido el mensaje implícito en que del gremio saliera la embajadora ante los EE. UU., y procediera sin víspera a elegir apresuradamente a una persona sin cercanía alguna con el Gobierno”, dijo.

Horas después, la propia Soto envió la carta a la junta directiva declinando ser la presidenta de la CCI, pero también mencionando la importancia de que en el sector privado prevalezca la independencia y el respeto por las decisiones que se toman.