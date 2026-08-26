SEMANA revela cómo se cocinó la alianza que armó el ministro Rodrigo Lara para tumbarle un magistrado más al Pacto Histórico en el CNE

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, debutó en el Congreso este martes, 25 de agosto, tras ocuparse durante varios días de la emergencia por el terremoto, que lo llevó a viajar a Pereira, Quibdó, Manizales, Cali, entre otras ciudades afectadas, y, posteriormente, atender la crisis generada por los incendios forestales. Y resultó victorioso.

La elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde sectores políticos cercanos al presidente Abelardo De La Espriella eligieron a siete de los nueve magistrados, confirmó que funcionó la estrategia del Gobierno para imponerse al petrismo, que pretendía un cupo más en el tribunal electoral.

SEMANA conoció que la Alianza Verde —que apoyó la candidatura presidencial de Iván Cepeda— fue clave porque, al final de la noche, el ala mayoritaria que lidera el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se le volteó al petrismo y terminó respaldando la candidatura de Gersel Pérez, de Cambio Radical, una colectividad declarada de gobierno en la administración De La Espriella.

Así se garantizó que el tercer candidato del Pacto Histórico, que era el exministro Guillermo Rivera, se quedara sin votos y sin puesto en el tribunal electoral. Ni siquiera las curules de paz del Congreso lo respaldaron.

SEMANA supo detalles sobre cómo la Alianza Verde, decisiva en la elección, le garantizó el cupo a Cambio Radical y se alejó aún más del Pacto Histórico.

Elección de los nueve magistrados del CNE el 25 de agosto de 2026. Foto: X Congreso de la República

Los verdes inicialmente tenían dos candidatos: los abogados Miguel Eduardo Sastoque y José Alfredo Salamanca. Ambos nombres fueron socializados con el Pacto Histórico, en busca de una alianza política, pero ninguno gustó.

Al primero le atribuyeron cercanía con el magistrado del CNE Cristian Quiroz, quien ha votado en contra de la izquierda en algunas decisiones administrativas. Y al segundo lo consideraron desconocido, le contó a SEMANA una fuente, quien pidió reserva de su identidad. Así, los verdes no encontraron eco entre la izquierda con sus nombres.

El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, fue uno de los que más rechazó a los postulados, junto con Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico.

En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional se llevó a cabo el Congreso Pleno, en el que se eligió a los nueve magistrados del CNE para el periodo 2026-2030. Foto: Colprensa – Catalina Olaya

Algunos congresistas de la Alianza Verde llamaron vía telefónica al expresidente Gustavo Petro y le propusieron el nombre de José Alfredo Salamanca porque fue uno de los abogados que defendió las curules del Congreso que se recuperaron en el Pacto Histórico en 2022. “El expresidente no vio problema”, contó la fuente.

Algunos integrantes de la bancada de izquierda insistieron en que apoyar a Salamanca era darle oxígeno a la Alianza Verde. Al contrario, el petrismo insistió en que el ala de Carlos Amaya apoyara al exministro Guillermo Rivera. “Recibimos maltrato por parte del Pacto”, le dijo a SEMANA una política de la Alianza Verde.

La bancada mayoritaria de la Alianza Verde, en medio de las horas cruciales de la elección, dialogó con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y él, contrario a la izquierda, les abrió las puertas. Por eso, sin titubeos, apoyaron al bloque mayoritario del Gobierno. El gobernador Amaya no se opuso.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, abrió las puertas a la Alianza Verde en medio de la elección de los nuevos magistrados del CNE. Foto: Colprensa – Catalina Olaya

Al partido verde le plantearon inicialmente la posibilidad de hacer un acuerdo con los candidatos de colectividades mayoritarias a cuyos postulados les faltaban votos para convertirse en magistrados.

En un primer momento, tuvieron la opción de apoyar con sus ocho votos a José Parra, de Salvación Nacional, pero ese escenario quedó descartado.

Los verdes, quienes se consideran progresistas, difícilmente apoyarían al candidato de un partido que consideran de extrema derecha. La otra opción era el abogado Gersel Pérez, conocido por la bancada y cercano a varios congresistas de la Alianza Verde.

Alianza Verde tuvo la opción de apoyar con sus ocho votos a José Parra, de Salvación Nacional, como magistrado del CNE, pero ese escenario quedó descartado. Foto: SEMANA

A Gersel Pérez le faltaban ocho votos: los que tenía la Alianza Verde. Por eso, sumaron fuerzas y el partido de centroizquierda terminó apoyando al candidato de Cambio Radical.

En esas movidas, el Gobierno De La Espriella y sectores afines se quedaron con las mayorías en el CNE. Entre ellos están Nubia Stella Martínez, del Centro Democrático, y Plinio Alarcón, cuya designación surgió tras una alianza entre el Mira y el uribismo.

También están Juan Felipe Lemos, del Partido de La U; Silvio Carrasquilla, del Partido Liberal; Juan Carlos Wills, del Partido Conservador; José Parra, de Salvación Nacional, y Gersel Pérez, de Cambio Radical.

El petrismo pasó de tener tres magistrados a dos durante los próximos cuatro años: Cielo Rusinque, exsuperintendente, y Ana Jimena Bautista, abogada y defensora de derechos humanos.