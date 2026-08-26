Clasificación general de la Vuelta a España 2026: Harold Tejada lucha y Pogačar no aflojó en la etapa 5

Quinto día de la Vuelta a España 2026 con participación de los colombianos, entre los que se encuentra Harold Tejada, quien se mantuvo a la vanguardia del pelotón en la llegada cercana a Roquetes, Terres de l’Ebre.

Fue un recorrido de 173,3 km que le dio la victoria a Matthew Brennan, del Team Visma. El líder de la clasificación y dueño de la camiseta roja sigue siendo Tadej Pogačar, quien es perseguido a más de tres minutos por su compatriota Primož Roglič.

Vuelta a España 2026: etapas, tabla de posiciones, recorridos y colombianos en competencia

Clasificación general de la Vuelta a España 2026 (etapa 5)

1. Tadej Pogačar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 11:26:01.

2. Primož Roglič (SLO/Red Bull-Bora) a 3:21.

3. Enric Mas (ESP/Movistar) a 3:32.

4. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 3:44.

5. Oscar Onley (GBR/Netcompany-Ineos) a 3:45.

6. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 3:50.

7. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 3:57.

8. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 4:06.

9. Jarno Widar (BEL/Lotto-Intermarché) a 4:06.

10. Jay Vine (AUS/UAE Emirates-XRG) a 4:11.

…

14. Harold Tejada (XDS Astana), a 5:30.

29. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 12:49.

53. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 23:43.

199. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a 31:07.

142. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 34:49.

Vuelta a España 2026 — Tabla general

Tejada se mantuvo sólido en el lugar que logró durante los primeros cinco días y Rodríguez también. Con la misma suerte no contaron Iván Ramiro Sosa y Juan Guillermo Martínez, los cuales vivieron un descalabro fuerte con respecto a los puestos que tenían en días pasados.

La caída más fuerte fue para el corredor del Kern Pharma, quien pasó de ser 49.º a 119. El del Picnic PostNL también la pasó mal y ahora es 142, 14 puestos más abajo que el día anterior.

Santiago Buitrago fue quien ascendió algunos cajones en la CG. Ahora es 53 y se perfila de buena manera para lo que serán recorridos de alta montaña donde se espera que, junto a Tejada, sea protagonista en busca de victorias de etapa.

Líderes de La Vuelta 2026

Jueves de alta montaña

Para este jueves, 27 de agosto, está previsto que nuevamente haya un recorrido donde la montaña sea el mayor reto para el pelotón de favoritos. Será un recorrido de 177,4 km con salida en Alcossebre y llegada a Castelló.

Hacia el kilómetro 147 se espera que empiece el ascenso más exigente del día, categorizado como de primera y que se extenderá hasta por unos 20 km. Allí puede ser el punto definitivo del día donde Pogi atacaría nuevamente o, por el contrario, encontraría rival en la pelea por la cima de la carrera.

Movistar sufre su primera desgracia en la Vuelta a España: así va tras la ausencia de Nairo Quintana

Para el viernes próximo (28 de agosto) también se tiene presupuestado que se acabe en una escalada de primera categoría. Será una subida progresiva que irá teniendo un mayor grado de complejidad con el paso de los kilómetros. Alto Fuente de Rubielos (3.ª categoría), San Rafael (2.ª categoría) y, finalmente, Aramón Valdelinares (1.ª categoría).

Luego del fin de semana que está por llegar, el lunes se vivirá el primer día de descanso previsto por la organización. Dicho parón servirá para hacer un balance dentro de los equipos y replantear la estrategia en busca de desbancar a Pogačar.