Murió Tim Curry, famoso actor recordado por ‘It’, ‘Mi pobre angelito 2′ y ‘Rocky Horror’, a los 80 años; esto se sabe

La industria del cine y la televisión está de luto por la muerte de Tim Curry, reconocido actor británico cuya carrera dejó personajes que permanecen en la memoria de varias generaciones.

Murió Dolly Parton, cantante y leyenda del ‘country’, a los 80 años; recordada por sus éxitos musicales y su participación en películas y en ‘Hannah Montana’

De acuerdo con información publicada por TMZ, famoso medio especializado, el intérprete falleció durante la noche del martes en su residencia de Los Ángeles, después de haber enfrentado durante más de una década serios problemas de salud.

Según fuentes policiales consultadas por el medio estadounidense, las autoridades acudieron a la vivienda del actor a las 11:23 p. m. y, hasta el momento, no existe ninguna sospecha de que hubiera ocurrido un acto criminal relacionado con su muerte.

Curry inició su recorrido artístico a finales de la década de 1960 y alcanzó reconocimiento mundial gracias a su interpretación del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show. Aunque la producción no tuvo inicialmente una recepción destacada entre la crítica, con el paso de los años se convirtió en una obra de culto y en un fenómeno especialmente ligado a las tradicionales funciones de medianoche.

Su trayectoria también incluyó otro personaje que marcó profundamente la cultura popular: Pennywise, el inquietante payaso de la adaptación televisiva de 1990 de It, basada en la novela de Stephen King. Además, los espectadores lo recuerdan por interpretar al señor Hector en Mi pobre angelito: Perdido en Nueva York.

A lo largo de varias décadas, Tim Curry participó en producciones de diferentes géneros. Su filmografía incluye títulos como Annie, La caza del Octubre Rojo, La isla del tesoro de los Muppets, La reunión de la familia Addams y Scary Movie 2, demostrando su capacidad para transitar entre el drama, la comedia y el terror.

La noticia de su fallecimiento ha generado impacto entre sus seguidores, mientras su legado permanece asociado a algunos de los personajes más particulares y recordados de la pantalla.