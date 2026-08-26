Nelson Velásquez, tajante al negar su apoyo a Gustavo Petro tras supuesta admiración: “Respete mi nombre”

Nelson Velásquez dio de qué hablar recientemente debido a un post que circuló en redes sociales y que le atribuía declaraciones de respaldo hacia el expresidente Gustavo Petro. El cantante vallenato negó tajantemente haber pronunciado esas palabras y pidió que se respete su nombre, su trayectoria y el trabajo que ha construido durante años en la música.

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La polémica comenzó después de que una página de Instagram difundiera una publicación en la que se aseguraba que el artista vallenato habría mostrado admiración por Petro.

Lo que se publicó incluso le atribuía frases relacionadas con un supuesto deseo de conocer personalmente al exmandatario de la Nación y, además, agradecerle por algunas de las acciones realizadas durante su gobierno.

Velásquez utilizó sus propias redes sociales para aclarar que nunca hizo esas declaraciones. El cantante afirmó que no conoce a ciencia cierta de dónde salió esa información y cuestionó que se le vinculara con este tipo de afirmaciones que, según explicó, no corresponden a su posición política.

“Quiero pedirle respetuosamente a esta página que, por favor, respete mi nombre y mi trayectoria. No sé de dónde salió esa información ni quién les hizo llegar semejante falsedad. En ningún momento, en mis redes sociales ni en ningún otro espacio, he expresado algo parecido a lo que allí se afirma”, escribió el cantante en la publicación que difundió esa información.

Con lo que mencionó, el artista buscó dejar clara su distancia frente a esa publicación que comenzó a circular en redes sociales. El post, además de atribuirle ese supuesto respaldo político, causó comentarios entre usuarios que reaccionaron a la información sin que existiera la versión pública de Velásquez que confirmara o negara esas palabras.

El cantante aprovechó la situación para explicar cuál ha sido su postura frente a la política. Según señaló, su prioridad ha sido mantener su carrera enfocada en la música y evitar que su nombre sea utilizado para respaldar posturas políticas que no ha expresado jamás.

“Siempre he respetado y actuado bajo las normas y las leyes de mi país. Soy una persona política; mi única bandera ha sido y seguirá siendo mi arte: cantar, llevar mi música y llegar a cada corazón con mi voz”, añadió.

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Siendo así, Velásquez reiteró que no se identifica como una persona cercana a ninguna postura política y que su principal interés sigue siendo su trabajo en la carrera musical.

La aclaración que hizo también llegó en medio de un momento en el que las publicaciones sin verificar pueden volverse virales con gran velocidad y generar confusiones sobre las opiniones de figuras públicas.