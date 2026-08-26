No deje que su carro lo deje tirado: cómo cuidar la batería y evitar fallas costosas

La batería de un carro es clave para que este funcione a la perfección, ya que, de lo contrario, el coche estará presentando varias dificultades durante sus trayectos.

El verano complica la carga de los eléctricos: así afecta el calor a la potencia y los tiempos de recarga

En Colombia, la llegada de temporada de lluvias y cambios de temperatura es un gran desafío para la resistencia del vehículo, especialmente para la batería, al ser uno de los componentes más afectados.

El hacer un buen cuidado de esta fuente de energía durante estos periodos es vital para que el carro esté siempre listo para rodar, sobre todo en aquellos días donde la humedad o el frío son mucho más notables.

Es por ello que entidades han compartido guías para que los usuarios puedan tener en cuenta y así tener más tranquilidad cuando su coche se encuentra transitando por las calles del país.

¿Cómo prolongar la vida útil de la batería del carro?

De acuerdo con Seguros Bolívar, hay distintos hábitos de conducción que se pueden aplicar para poder cuidar la batería del carro y brindarle mayor prolongación de su vida útil, especialmente si el vehículo es utilizado en temporadas de frío y lluvia.

En palabras de la aseguradora, algunas prácticas que se pueden adoptar son evitar cualquier trayecto corto con el coche. El hacer algún viaje breve deriva en que el alternador no tiene el tiempo suficiente para poder recargar completamente la batería.

Evite tener estos hábitos que pueden desgastar la batería. Foto: Getty Images

Por ello, se recomienda que a la semana se esté realizando por lo menos un recorrido mucho más largo.

Otro consejo para extender la duración de la batería es apagar todas las luces, la radio y cualquier otro accesorio eléctrico previo a desactivar el motor y salir del coche.

También es recomendable revisar el alternador, ya que si este se encuentra defectuoso, no cargará la batería del carro correctamente, generando descargas recurrentes. Lo ideal es revisar que este funcione eficientemente.

Por último, el usar a menudo el coche ayuda a prolongar la vida de la fuente de energía, ya que si se deja el vehículo estacionado y sin uso durante largos periodos, se pueden presentar descargas profundas.

Señales de cambiar la batería

Si bien un buen cuidado trae sus beneficios, tarde o temprano, la batería del carro comenzará a presentar síntomas de que debe ser cambiada.

La aseguradora indica que algunas de estas señales pueden ser arranques lentos, en donde el motor comienza a girar con demasiada dificultad y tarda más de lo normal en encender.

Otro síntoma es si el testigo de batería se ilumina en el tablero, siendo un claro indicador de un suceso en el sistema de carga.