Sin miedo al robo ni la extorsión, ministra Elsa Noguera dice que el Gobierno De La Espriella dará seguridad a los transportadores

A través de su cuenta de X, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, se pronunció luego de que el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, compartiera un balance sobre los resultados atribuidos a la Fuerza Pública en la lucha contra bandas criminales.

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El mandatario afirmó que, desde su llegada a la presidencia el pasado 7 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional ha realizado más de 8.000 capturas a delincuentes en el país, además de realizar múltiples golpes en zonas destinadas a la minería ilegal y la incautación de kilos de estupefacientes.

Los hechos van en coyuntura con los llamados que el presidente De La Espriella ha realizado en el marco de la seguridad pública, en donde ha reiterado que los delincuentes del país no tendrán refugios, privilegios ni contemplaciones durante su mandato.

“Los criminales deben entenderlo: los vamos a perseguir sin descanso, vamos a destruir sus economías ilícitas y a recuperar el control de cada territorio de Colombia”, recalcó.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió los resultados de los operativos que han llevado a cabo los militares durante los últimos días.

“Solo en las últimas 24 horas, nuestra Fuerza Pública logró 51 capturas, incautó 14 armas de fuego y 317 municiones, destruyó 7 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y golpeó estructuras de minería ilegal. Desde el 7 de agosto llevamos 8.424 capturas, hemos afectado a 21 cabecillas e incautado 31.174 kilos de estupefacientes, incluidos 13.669 kilos de cocaína”, informó el presidente De La Espriella.

Las declaraciones de la ministra de Transporte

Luego de que el presidente De La Espriella compartiera en su cuenta de X los más recientes balances de operativos que las Fuerzas Militares han realizado, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, aprobó los resultados que se están demostrando en el país.

La funcionaria destacó este aspecto en materia de seguridad vial, específicamente para los transportadores de la nación que diariamente recorren zonas y carreteras que han sido propensas a presencias de estructuras criminales.

En ojos de la ministra, la existencia de delincuentes en las vías deriva en que los conductores sean víctimas de robo, ya sea de la mercancía que transportan o incluso que sufran algún caso de extorsión.

Es por ello que Noguera destaca las operaciones que se han estado llevando a cabo, para de esta forma brindar mayor tranquilidad a los millones de transportadores.

“Solo con seguridad nuestros transportadores podrán recorrer las carreteras con tranquilidad, sin miedo a que les roben la mercancía, los extorsionen, los asesinen o les quemen sus vehículos. La ofensiva contra el crimen también protege a quienes mueven a Colombia”, comentó.