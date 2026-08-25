La Secretaría de Movilidad anunció la semana pasada la instalación de 18 nuevas cámaras de fotodetección en tres avenidas principales de Bogotá. Esto luego de que el Gobierno nacional cuestionara todas estas cámaras en el territorio nacional y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, rechazara las próximas que estarían instalándose en la capital. Ahora, el Distrito confirmó las fechas que empezarán a regir y, en consecuencia, sancionar a los conductores.

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La Alcaldía especifica las fechas y ubicaciones de 18 nuevas cámaras

En representación de la Alcaldía, María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad, confirmó este martes que seguirá en marcha la instalación de las 18 nuevas cámaras de fotodetección que se habían anunciado inicialmente. La secretaria se refirió a ellas como “cámaras salvavidas” y defendió que estas sí cumplen con su objetivo de cuidar a los conductores.

Además, la secretaria especificó las fechas clave en las que empezarán a regir cuatro nuevas cámaras, especificando las etapas que deben tener en cuenta los conductores de Bogotá:

El 4 de septiembre empiezan a operar en una etapa de sanciones pedagógicas.

empiezan a operar en una etapa de sanciones pedagógicas. El 12 de septiembre las cámaras empezarán a realizar comparendos.

Además, la Secretaría confirmó la ubicación que tendrán las nuevas 18 cámaras de fotodetección en la ciudad:

Av. NQS - Cll. 25A.

Av. NQS - Cll. Novena (N-S).

Av. NQS - Cll. Novena (S-N).

Av. NQS - Cll. 47A (N-S).

Av. NQS - Cll. 47A (S-N).

Av. Américas - Cr. 58 (E-O).

Av. Américas - Cr. 58 (O-E).

Av. El Dorado - Cr. 17 (E-O).

Av. El Dorado - Cr. 25 (O-E).

La Secretaría confirmó que estas cámaras cuentan con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV); sin embargo, no se refirió a las otras cámaras que también tendrían ya la autorización, sumando 41 cámaras nuevas en la capital.

La instalación de estas cámaras en Bogotá ha estado acompañada de diversas críticas, como la del congresista Daniel Briceño. El representante a la Cámara por Bogotá señaló que estas “son un abuso”. Solicitó la intervención del presidente Abelardo De La Espriella y la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

El congresista Daniel Briceño calificó esta medida de la Alcaldía de Bogotá de “abuso”. Foto: NICOLÁS LINARES

Briceño no ha sido el único senador en contra de estas cámaras en Colombia. En medio de esta polémica, el congresista Gustavo Moreno denunció que algunas de estas cámaras hacen parte de un negocio de privados y alcaldías.

En contraste, la Secretaría de Movilidad ha defendido el objetivo de estas cámaras fotomultas, insistiendo en que hacen parte de una estrategia de cuidado para la seguridad vial. La secretaria Ortiz aseguró que, con la instalación de estas, la Alcaldía salvará vidas.