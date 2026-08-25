Durante las últimas semanas, uno de los temas más discutidos en materia de seguridad vial para la ciudad de Bogotá ha sido la implementación de nuevas cámaras de fotomultas.

Exministra de Transporte responde a la revisión de fotomultas del Gobierno De La Espriella: “Hecha la tarea”

Representante Daniel Briceño propone suspender las nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá, ¿qué busca con su iniciativa?

La administración de Carlos Fernando Galán ha denominado estos dispositivos “cámaras salvavidas”; su objetivo es prevenir cualquier siniestro vial, así como ofrecer una mejor protección y cuidado para los conductores, peatones y ciudadanos que se movilizan por las calles de la capital.

La Secretaría Distrital de Movilidad ha informado que, dentro de lo autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), los corredores escogidos por medio de un análisis técnico fueron las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado.

Dentro de estos puntos, 16 nuevas cámaras serán colocadas en:

Av. NQS - Calle Novena (sentido norte-sur).

(sentido norte-sur). Av. NQS - Calle Novena (S-N).

(S-N). Av. NQS - Calle 47A (N-S).

(N-S). Av. NQS - Calle 47A (S-N).

(S-N). Av. El Dorado - Carrera 17 (E-O).

(E-O). Av. El Dorado - Carrera 25 (O-E).

(O-E). Av. Las Américas - Carrera 58 (E-O).

(E-O). Av. Las Américas - Carrera 58 (O-E).

Si bien el anuncio de estas cámaras de fotomultas ha recibido críticas de varios funcionarios del país (incluso el presidente Abelardo De La Espriella ordenó revisarlas), un nuevo hecho indica que Bogotá tendría mayor presencia de estos dispositivos.

Los nuevos dispositivos estarán distribuidos en diferentes puntos de las principales vías de Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad

De acuerdo con un informe emitido por el diario El Tiempo, la Alcaldía cuenta con el aval de la ANSV para instalar por lo menos 25 cámaras de fotomultas, las cuales estarán ubicadas en distintos corredores entre este año y el siguiente.

Asimismo, algunos de estos dispositivos van a ser renovados, ya que superaron el tiempo de operación por cinco años.

Las ubicaciones autorizadas son:

Avenida Ciudad de Cali - Avenida Suba.

Avenida Centenario (AC 17) - Carrera 135.

Avenida La Conejera - Carrera 112.

Carrera 33 - Calle 41 sur.

Vía al Llano - Calle 91 sur.

Carrera 10 - Calle 13 sur.

Autopista Norte - Calle 169.

Avenida NQS - Calle 58A.

Autopista Norte - Calle 127B.

Autopista Norte - Calle 102A.

Autopista Norte - Calle 103.

Autopista Norte - Calle 235.

Avenida Primero de Mayo - Calle 40 sur.

Autopista Sur - Calle 59 sur.

Avenida NQS con calle 8 sur.

Avenida Caracas - Calle 19.

Avenida Caracas - Calle 53.

Además, se instalarán otras 16 cámaras nuevas que se encuentran en desarrollo; Bogotá estaría recibiendo un total de 41 dispositivos nuevos de fotomultas.

Reacciones de políticos

Tras la noticia de la ejecución de nuevas fotomultas en Bogotá, han reaccionado figuras políticas.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, por medio de su red social X, mandó un contundente mensaje: “Esto es un abuso con los bogotanos”, dijo.

Asimismo, el representante a la Cámara, Daniel Briceño, le hizo un llamado tanto al presidente Abelardo De La Espriella como a la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

El funcionario aconsejó al Gobierno nacional tomar medidas y suspender las nuevas cámaras de fotomultas que han comenzado a ser instaladas en Bogotá, argumentando que el Distrito termina recaudando de sanciones automáticas derivadas de infracciones leves.

“Yo sí le estoy pidiendo aquí al presidente Abelardo De La Espriella y a la ministra Elsa Noguera: por favor, revisen el tema de Bogotá. En Bogotá estamos cansados de la persecución; estamos cansados de que, a través de un discurso de cuidado de la vida, lo que hayan montado realmente sea un mecanismo efectivo de recaudo de plata para alimentar burocráticamente a esa Secretaría”, afirmó.