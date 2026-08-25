‘Like’ de Juan Fernando Quintero provocó alboroto en River: no se la perdonó a Eduardo Coudet

River Plate volvió a decepcionar en casa contra Vélez Sarsfield (2-2) por la Liga Argentina y Juan Fernando Quintero aprovechó para agitar las redes sociales en relación al futuro del técnico Eduardo Coudet.

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El volante colombiano, nuevo jugador de Independiente Medellín, le dio ‘like’ al video de un hincha que critica las decisiones de Coudet y le pide que de un paso al costado.

La publicación salió justo después del empate de River vs. Vélez en el Monumental. Los ánimos estaban caldeados por desperdiciar una ventaja de dos goles en el marcador y terminar con otro decepcionante empate pese a la inversión multimillonaria que han hecho en materia de fichajes.

“Por favor te pido Coudet, te tenés que ir. No es técnico para River. Es una vergüenza”, dijo el hincha en un video de Instagram. Minutos después de publicado, Juanfer se manifestó con un ‘like’ de su cuenta personal y provocó el alboroto entre la hinchada riverplatense.

¿Qué pasó entre Juanfer Quintero y Eduardo Coudet?

La historia entre Juan Fernando Quintero y Eduardo Coudet tuvo su capítulo final este semestre. El colombiano alargó sus vacaciones por unos días más, generando molestia en el cuerpo técnico de River Plate.

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Días después de haber pedido permiso para quedarse en Colombia, Juanfer anunció que estaba revisando opciones para definir su futuro al no sentirse parte fundamental del proyecto.

“A mí no me gusta aclarar eso, pero si hubiera sido prioridad al segundo día hubiera estado. Eso no tiene misterio, están tergiversando las cosas, porque yo no he hablado con el entrenador y tampoco con la gente del club, me mandaron el día que me tengo que presentar y ya está, están instalando algo que no tiene sentido”, declaró Quintero a ESPN.

Juan Fernando Quintero quedó como agente libre tras rescindir su contrato con River Plate. Foto: Getty Images

Al colombiano lo esperaban a finales de julio, pero pidió permiso para ausentarse. “Todos saben que con el Chacho no tuve la mejor continuidad, incluso en el partido de la final jugué 5 minutos. Acá no hay misterio, son formas con las que juega y sus conceptos futbolísticos, de mi parte nunca habrá una falta de respeto, pero todos saben las formas y que no soy prioridad para él, no sé que misterio estamos viendo que vuelva o no vuelva”, sentenció Juanfer.

Un par de semanas después de esas declaraciones, Juan Fernando Quintero llegó como agente libre a Independiente Medellín. Su debut oficial se dio el pasado fin de semana, enfrentando a Cúcuta Deportivo en el Estadio Atanasio Girardot.

Juanfer ya pasó la página y está enfocado en ganar títulos con la camiseta del DIM; sin embargo, sigue pendiente de la actualidad de River, que se juega gran parte de la temporada este miércoles enfrentando a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.