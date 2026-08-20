Sorprendente guiño de Juan Fernando Quintero a Atlético Nacional que el Medellín no vio venir: “Confiaron en mí”

Apenas acabó el Mundial 2026, Luis Amaranto Perea dejó de ser el asistente técnico de la Selección Colombia y se unió como director técnico del Independiente Medellín. Por si fuera poco, los directivos se movieron rápido y también firmaron a Juan Fernando Quintero, su jugador más relevante de los últimos años, quien salió de River Plate por complicaciones con el técnico Eduardo Coudet, con la idea de alcanzar hasta los 40 mil abonados.

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Juanfer Quintero fue presentado como nuevo refuerzo del Deportivo Independiente Medellín y así se rompió el mercado de pases en el fútbol colombiano. En el estadio Atanasio Girardot de la capital de Antioquia, Juan Fernando se reencontró con su gente y ahora espera, por fin, dar un título al DIM, que le ha sido esquivo en los últimos años.

Cuando Juan Fernando Quintero jugó el Mundial 2026, nadie se imaginó que también estaba tejiendo su vuelta al Independiente Medellín. En días pasados, el volante colombiano contó cómo fue la charla con Amaranto Perea, quien ya trabajaba y buscaba elementos para su nuevo ciclo como DT en propiedad. Las charlas con Juanfer iban avanzando.

Juan Fernando Quintero, presentado como nuevo refuerzo del Medellín. Foto: @DIM_Oficial

Ahora, Quintero espera ser campeón con el quipo que ama en el próximo diciembre. Por otra parte, mientras se reanudan actividades en la Liga Betplay, Juan Fernando habló en el podcast de un barrista de Atlético Nacional, donde dejó claro su cariño incondicional al DIM, pero también le agradeció al equipo verdolaga.

Juanfer Quintero no olvida a Atlético Nacional

En diálogo con Felipe Muñoz, el volante se destapó y contó todo lo que ha pasado con Atlético Nacional. Para sorpresa de muchos, dedicó palabras de agradecimiento al Rey de Copas y confesó que le debe al club verdolaga el hecho que lo haya mostrado para llegar a la Selección Colombia y triunfar en el exterior.

“Esta es mi oportunidad, estoy en un equipo demasiado grande”, confesó Juan Fernando Quintero cuando lo llamaron de Nacional y vestía los colores del Envigado, siendo un Sub 20.

“Confiaron en mí y por eso a Atlético Nacional le tengo mucho agradecimiento, más allá de que sea hincha del Medellín”, agregó el volante que ha ido a tres Mundiales con la Selección Colombia.

🗣️ “Confiaron en mí y por eso a #AtléticoNacional le tengo mucho agradecimiento, más allá de que sea hincha del Medellín, fue Nacional quien permitió que me vieran de la selección Colombia”



🟢 Juan Fernando Quintero en Pip3MuñozLDS pic.twitter.com/jGJ75Kpb5c — DIEGOL (@diegoooool__) August 20, 2026

“Nacional me abrió las puertas para que me vieran en la Selección Colombia y en Europa”, puntualizó Juanfer Quintero en la charla con el barrista verdolaga, donde también dijo que Franco Armani es su mejor amigo en el fútbol.