Se sacudió la tabla del descenso: goleada del Cúcuta modificó los puestos en la zona roja

La hinchada del Cúcuta Deportivo vuelve a ilusionarse con la permanencia en primera división. Este domingo disfrutaron de una goleada contra Pereira en el Estadio General Santander (4-0) y salieron de la zona roja en la tabla del descenso.

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Boyacá Chicó y Jaguares están perdiendo la categoría actualmente, aunque todavía faltan algunas fechas del campeonato para obtener un veredicto final.

Cúcuta no solo escapó de la zona de descenso, sino que se metió en la conversación para entrar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Para eso necesita seguir encadenando victorias dentro y fuera de casa.

Así quedó la tabla del descenso

En esta jornada todo se le dió al conjunto motilón. Alianza cayó en su visita contra Deportivo Cali en Palmaseca (3-1), Águilas Doradas le ganó a Jaguares (2-0) y Deportes Tolima empató frente a Boyacá Chicó (0-0).

Sumado a eso, Internacional de Bogotá igualó ante Once Caldas (1-1) y más tarde Llaneros se dejó remontar del América de Cali.

Cúcuta cumplió con su parte del plan. Los goles de Carlos Rentería, Leider Berdugo, Gustavo Torres y Jaime Peralta le sirvieron para vencer al Deportivo Pereira por diferencia de cuatro goles, un resultado que impacta directamente en la tabla del descenso.

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Nicolás Chiesa, técnico del equipo cucuteño, asegura que el trabajo todavía no está hecho. “Fue un partido casi perfecto por mi manera de sentir el fútbol. Siempre hay para mejorar, siempre hay para crecer, pero uno siempre debe darle valor a un partido como este”, declaró.

“Estos momentos son importantes. Hay que disfrutar hoy, seguir con el mismo equilibrio, la misma humildad de siempre, sabiendo que todavía queda mucho margen por mejorar y muchas finales por afrontar”, agregó el estratega argentino.

La hinchada del Cúcuta Deportivo celebrando uno de los goles ante Pereira Foto: Colprensa

Cúcuta venía de vencer a Llaneros y este nuevo triunfo ante Deportivo Pereira le permite llenarse de confianza para el remate del campeonato.

“Nosotros sabemos que estamos construyendo una victoria en cada semana de trabajo. La construimos con equilibrio, con pasión, con profesionalidad y siempre con ideas intentando darle una vuelta de rosca al equipo para que conecte más y fluya más”, declaró Chiesa.

Boyacá Chicó vs. Cúcuta Deportivo la próxima semana

Cúcuta tendrá una semana larga para preparar su próximo partido. El lunes, 12 de octubre, estará enfrentando a Boyacá Chicó en un duelo directo por la permanencia.

Dicho compromiso se disputará en el Estadio La Independencia de Tunja a las 8:10 de la noche.

Boyacá Chicó y Cúcuta saben lo importante que sería sumar de a tres ante su máximo rival en la tabla del descenso, factor que desde ya anticipa un duelo repleto de intensidad hasta el pitazo final.