La tabla de la Liga Betplay tras victoria del Junior ante Cúcuta: respiran Millonarios, Once Caldas y Tolima

Junior de Barranquilla logró una victoria clave ante el Cúcuta Deportivo en partido válido por la fecha 18 de la Liga Betplay. Un contundente 2-0 sirvió para eliminar al club ‘Motilón’ cuando más necesitaba de los tres puntos para seguir con vida en la tabla de posiciones.

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Una victoria que además cae en el último partido de Teófilo Gutiérrez con la camiseta rojiblanca. Teo marcó el segundo definitivo y Wilmar Roldán anuló lo que era su doblete y, al final del encuentro. El portero Mauro Silveira atajó un penalti a Jaime Peralta sobre el minuto 86 que ratificó mucho más el 2-0 para la victoria del equipo local.

Con esta victoria, tres clubes en específico sonríen y están más tranquilos, ya que se quitan un rival que estaba amenazando con la clasificación. La eliminación del Cúcuta Deportivo es un bálsamo para Millonarios, Once Caldas y Deportes Tolima, que están en la pelea por los dos últimos cupos en el grupo de los ocho.

Si el Cúcuta Deportivo era el ganador en Barranquilla, hubiera quedado con 27 puntos en la tabla de posiciones en una novena posición en la pelea por clasificar a cuadrangulares semifinales, con los mismos puntos del octavo (Once Caldas). La ecuación salió mal y todo fue al revés, pues la caída los deja con 24 unidades y eliminados.

Millonarios, Once Caldas, Deportes Tolima y hasta Águilas Doradas respiran un poco más tranquilos por esta caída del Cúcuta, pues se debe incluir que en la última fecha era local contra el descendido Jaguares en el General Santander, donde peligraba que llegara al umbral de 30 puntos que le podría servir para meterse en cuadrangulares.

Teófilo Gutiérrez condenó al Cúcuta

Teófilo Gutiérrez se despidió del Junior y de Barranquilla en medio de honores luego de construir una brillante carrera deportiva que le es suficiente para convertirse en uno de los ídolos de este club. Su talento le permitió escalar y quedar en la lista de goleadores históricos, además de vestir la camiseta de la Selección Colombia.

Teófilo Gutiérrez, ídolo del Junior Foto: Colprensa - Jairo Cassiani.

El paraguayo Guillermo Paiva abrió el marcador en el primer tiempo y Teófilo Gutiérrez, quien ingresó en el entretiempo, anotó el segundo sobre el minuto 50. Un momento clave que la hinchada del ‘Tiburón’ estaba esperando en plena despedida de uno de sus máximos ídolos.

Fue una gran jugada con espacios y pleno contragolpe, donde Bryan Castrillón pudo acelerar, dominó la pelota y la pasó a Teófilo Gutiérrez, quien devolvió la pelota, su compañero entendió la jugada y regresó el balón en un toque que llenó de gloria a Teófilo en una noche llena de magia en Barranquilla.