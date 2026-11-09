Estas dos rutas de SITP cambiarán su recorrido: atento a los paraderos eliminados

TransMilenio anunció hoy cambios en dos de sus rutas zonales para SITP, con una de ellas limitándose a cambiar un pequeña parte de su camino y otra recortando varios kilómetros de su punto de inicio.
La primera ruta es el recorrido F718 La Rivera - H718 Usme Centro, no tomará la carrera 87 y la Avenida Calle 6° antes de entrar a la Avenida las Américas, por lo que si usted toma esta ruta en la zona descartada, deberá cambiar su punto de partida.
Por otra parte, la ruta B904 La Estrellita - K904 Terminal Salitre cambia su nombre, ahora, será D904 Pontevedra, ya que iniciará su recorrido desde la localidad de Engativá en la Avenida Calle 80. Descartando la Avenida Calle 68 y la terminal a la que llegaba previamente.
Las dos rutas conservan sus horarios comunes que abarcan buena parte del día con sus respectivas reducciones en los fines de semana.
Estos cambios se suman al reciente agregado de la ruta A411 Paloquemao - F411 Camelia, que ayudaría a los pasajeros a tener mejor acceso a la Avenida Carrera 30 y su ruta troncal.
Se recomienda estar atento a los informes de movilidad de TransMilenio en sus canales oficiales, ya que un cambio de ruta sin estar enterado puede hacerle pasar un mal rato a una gran cantidad de bogotanos en el momento.