Estas dos rutas de SITP cambiarán su recorrido: atento a los paraderos eliminados

TransMilenio anunció hoy cambios en dos de sus rutas zonales para SITP, con una de ellas limitándose a cambiar un pequeña parte de su camino y otra recortando varios kilómetros de su punto de inicio.

La primera ruta es el recorrido F718 La Rivera - H718 Usme Centro, no tomará la carrera 87 y la Avenida Calle 6° antes de entrar a la Avenida las Américas, por lo que si usted toma esta ruta en la zona descartada, deberá cambiar su punto de partida.

Cambios en la ruta HF718. Foto: TransMilenio.

Por otra parte, la ruta B904 La Estrellita - K904 Terminal Salitre cambia su nombre, ahora, será D904 Pontevedra, ya que iniciará su recorrido desde la localidad de Engativá en la Avenida Calle 80. Descartando la Avenida Calle 68 y la terminal a la que llegaba previamente.

Las dos rutas conservan sus horarios comunes que abarcan buena parte del día con sus respectivas reducciones en los fines de semana.

Ruta B904 - D904 Foto: TransMilenio

Estos cambios se suman al reciente agregado de la ruta A411 Paloquemao - F411 Camelia, que ayudaría a los pasajeros a tener mejor acceso a la Avenida Carrera 30 y su ruta troncal.

Se recomienda estar atento a los informes de movilidad de TransMilenio en sus canales oficiales, ya que un cambio de ruta sin estar enterado puede hacerle pasar un mal rato a una gran cantidad de bogotanos en el momento.