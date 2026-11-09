Liga BetPlay: así van los cupos para la Copa Libertadores 2027; ya hay dos clasificados

Solo queda un partido por jugarse en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-ll. Será entre Junior y Cúcuta, este lunes 9 de noviembre, y apenas se acabe, las miradas se colocarán directamente en la fecha 19 (última) para conocer a los clasificados que faltan a cuadrangulares.

Junto a Jorge Bava llegaría un jugador top al Junior de Barranquilla: brilló en Boca Juniors

Tabla de la reclasificación se movió tras los resultados de Millonarios, Tolima y Santa Fe

Los equipos y sus hinchadas encaran la recta final de la Liga con altas expectativas. Uno de los objetivos más grandes que hay es la clasificación a torneos Conmebol 2027: Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Por tanto, a continuación un repaso de cómo van los cupos, para ambos torneos, con los equipos colombianos.

Así van los cupos de Colombia a Copa Libertadores 2027: dos equipos ya clasificaron

Por disposición de Conmebol, Colombia tiene cuatro cupos para la Copa Libertadores 2027. Estos son los dos equipos ya clasificados, oficialmente, al torneo continental:

Junior de Barranquilla : por haber sido campeón en primer semestre de 2026 (va fijo a fase de grupos de Libertadores)

: por haber sido campeón en primer semestre de 2026 (va fijo a fase de grupos de Libertadores) Atlético Nacional: porque ya se aseguró un lugar gracias a su puntaje en la tabla de reclasificación (va a fase previa de Libertadores, parcialmente)

Atlético Nacional es el segundo equipo colombiano clasificado a Copa Libertadores 2027. Foto: Colprensa

Ahora bien, Atlético Nacional tiene otra forma de ir a Copa Libertadores y es siendo campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay 2026. En caso tal, lograría el cupo a fase de grupos, y liberaría el que tiene en reclasificación (fase previa) ahora mismo. Ese, pasaría al que le sigue en la tabla.

Los cupos que faltan por definir para Colombia, en Libertadores 2027, son:

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Así van los cupos de Colombia a Copa Sudamericana 2027:

Para la Copa Sudamericana 2027, Conmebol también dispone de cuatro cupos para Colombia. Sin embargo, se reparten de forma distinta a la Copa Libertadores.

Así está el panorama en este torneo:

Campeón de la Copa BetPlay 2026: por definir.

Mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Independiente Santa Fe (parcialmente).

Segundo mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Deportes Tolima (parcialmente).

Tercero mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Deportivo Cali (parcialmente).

De momento, Independiente Santa Fe se está quedando con cupo a Copa Sudamericana. Foto: AFP.

Tabla de reclasificación en la Liga BetPlay:

Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Deportivo Cali y Once Caldas son equipos que pelean mano a mano por los cupos internacionales.

Reclasificación tras los partidos del domingo. https://t.co/PXvvscq2Fe — José Orlando Ascencio (@josasc) November 9, 2026

Medellín, Millonarios y Águilas Doradas también entran en la disputa, aunque de momento están fuera de las zonas de clasifiación.