Atlético Nacional tendría lista compra de joya para Libertadores 2027: “Es muy probable”

Elías Cabrera ha dejado gratas impresiones en Atlético Nacional y el Fútbol Profesional Colombiano por la calidad en su desempeño durante su estancia en la Liga BetPlay.

A principios del segundo semestre llegó proveniente de Argentina, donde lo conoció Lucas González cuando este tuvo paso por allí. Habían dudas de cómo se iba acoplar a un mediocampo repleto de figuras y terminó por convertiste en pieza de un tridente de lujo junto a Edwin Cardona, así como también James Rodríguez.

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La modalidad de negocio en la que llegó llegó al verde fue préstamo de un año, hasta junio de 2027. Vélez Sarsfield de Argentina es el equipo dueño de sus derechos y Nacional ya dio a conocer que su deseo es la compra definitiva.

Esa fue la noticia bomba de las últimas horas que divulgó el periodista, Mauricio Agudelo, de Win Sports, quien ahondó también en otros dos nombres con los que el verdolaga empieza a definir lo que será su plantel para la Copa Libertadores a la que ya está clasificado.

En especial sobre la situación del creativo argentino han manifestado: “Es muy probable que compren el pase de Cabrera”, explicó el periodista.

Otros dos que están en la lista de negociaciones a realizarse o no, son los de Marlos Moreno y Nicolás Rodríguez.

En principio del extremo que es uno de los más queridos entre la afición se dijo: “Marlos quiere seguir y jugar Libertadores”.

Marlos Moreno ya jugó una edición de Copa Libertadores con Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Sobre el otro: “hay división en cuanto a la continuidad de Nico Rodríguez”. Si bien ha logrado aportar, en el semestre en curso desapareció y un antecedente disciplinario también lo marcó para que no haya aún decisión final sobre su continuidad.

Este mismo comunicador en días pasados entregó otra información sobre “Nicolás Rodríguez”, quien estaría “más afuera que adentro para 2027″. Con el paso de los días todo parece indicar que ha ganado adeptos en la directiva, pero nada está claro para quien es parte de Orlando City de los Estados Unidos.

A tono para las finales

Atlético Nacional sigue vivo en los dos frentes que está jugando durante el cierre del 2026.

El pasado fin de semana se hizo a tres puntos sufridos vs. Deportivo Pereira en Medellín, que le permitieron alcanzar la cifra de las 39 unidades y asegurarse el ‘punto invisible’ para las finales de la Liga BetPlay 2026-II.

Adicionalmente, con la clasificación en el bolsillo de cara a la fecha 19 y siendo el mejor club del año ubicado en la primera posición de la reclasificación, también tiene la oportunidad de ser finalista de la Copa.

Este martes juega la primera semifinal frente al Once Caldas en Manizales desde las 8:30 p.m.

Para el siguiente martes (17 de noviembre) está previsto que se juegue el segundo partido en el estadio Atanasio Girardot y se definirá quién sea el ganador de dicha llave.

En el otro lado del cuadro los que juegan son Internacional de Bogotá y América de Cali. Alguno de esto dos será rival de Nacional u Once Caldas para el juego por el título previsto para el 22 de diciembre.