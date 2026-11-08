Así quedó la reclasificación tras los resultados de Nacional, América, Cali y Once Caldas

Atlético Nacional selló su cupo a la Copa Libertadores 2027, luego de vencer a Deportivo Pereira en el Atanasio Girardot (4-3) y sumar tres puntos más en la tabla de reclasificación.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego del clásico de América vs. Deportivo Cali

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De momento, el cuadro verdolaga está confirmado para la fase previa del torneo continental. Si quiere entrar directo a los grupos necesita ser campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay, título que se definirá en el mes de diciembre.

En segunda posición está el América de Cali, que empató en el clásico vallecaucano contra Deportivo Cali y tiene siete puntos de ventaja sobre Independiente Santa Fe.

Once Caldas, por su parte, se trepó a la quinta casilla de la reclasificación. El ‘Blanco Blanco’ le ganó agónicamente a Águilas Doradas con un golazo de tiro libre convertido por Dayro Moreno, quien sigue sumando números a su récord como máximo goleador del FPC.

Así estan repartidos los cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, faltando el complemento de la fecha 18, toda la fecha 19 y los cuadrangulares:

Copa Libertadores 2027

Campeón del primer semestre: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente).

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Copa Sudamericana 2027

Campeón de la Copa BetPlay 2026: por definir.

Mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Independiente Santa Fe (parcialmente).

Segundo mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Deportivo Cali (parcialmente).

Tercero mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Once Caldas (parcialmente).

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Deportes Tolima, Independiente Medellín, Millonarios, Atlético Bucaramanga todavía tienen opciones matemáticas de pelear por los torneos internacionales; sin embargo, necesitan sumar puntos en buena cantidad hasta el final del torneo y, sobre todo, estar en la fiesta de los ocho.

Águilas Doradas denuncia mal arbitraje ante Once Caldas

El otro equipo que está implicado en la tabla de reclasificación es Águilas Doradas, que perdió contra Once Caldas en el último minuto y, a través de redes sociales, denunció las decisiones tomadas por el árbitro Jhon Ospina en el Palogrande.

“Águilas Doradas informa que, antes del compromiso ante Once Caldas, presentó una denuncia y manifestó formalmente su protesta ante el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, debido a los indicios que generaban preocupación frente a la designación arbitral”, dice el comunicado.

El equipo antioqueño considera que “lo sucedido al final del encuentro reafirma las inquietudes expresadas previamente por nuestra institución”.

“Esta situación hace parte del desmadre que atraviesa el arbitraje nacional y evidencia las falencias de liderazgo de una Comisión Arbitral que necesita un presidente que honre su cargo”, añadió Águilas.