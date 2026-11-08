Jugador del Hoffenheim de la Bundesliga espera su oportunidad en Selección Colombia: Lorenzo aún lo ignora

Cuando se ve la Bundesliga de Alemania desde Colombia, es Luis Díaz el de las cámaras y los aplausos. Las brillantes presentaciones de Lucho en el fútbol alemán le permiten ser una insignia del fútbol colombiano e incluso quedar en los libros de historia del país. Pero no es el único que hace patria en tierras germanas en este 2026.

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Así como Luis Díaz, se han visto otras estrellas en la Bundesliga, como James Rodríguez y Adolfo Valencia, también con camiseta del Bayern Múnich. Además de estos reconocidos, han pasado otros compatriotas por una de las mejores ligas del mundo, como Adrián Ramos, Elkin Soto, Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré, Faryd Mondragón, entre otros.

El juvenil Tiago Poller quiere integrar esta brillante lista de jugadores colombianos en la máxima categoría del fútbol alemán. Esta joya, adoptado por una familia alemana cuando apenas tenía tres años de edad, no olvida sus raíces colombianas y quisiera un llamado a la Selección Colombia ya con 19 años y un valor de 800 mil euros en el mercado.

Para este último llamado del año en la Mayores, no fue posible su concentración con Néstor Lorenzo. Tampoco lo fue para el microciclo de la Sub 19, que alista detalles para el Sudamericano Sub 20 en enero próximo.

Actualmente, Poller es una de las figuras más prometedoras de Alemania y está listo para que los observadores de la Federación Colombiana de Fútbol se le acerquen. Sus condiciones deportivas ya lo tienen como el capitán del equipo juvenil del TSG Hoffenheim, una de las instituciones más importantes de la Bundesliga.

Como capitán en cancha y desde sus palabras a los medios, Tiago Poller muestra madurez y gran lectura de juega. Creció bajo los desarrollos de la cultura alemana y la exigencia que se debe tener para llegar a la Bundesliga. Ha estado en Selección Alemania sub 16, pero no descarta un llamado en Colombia.

Tiago Poller en un momento crucial para su carrera

Según el medio especializado Transfermarkt, ya tiene un valor de 800 mil euros en el mercado de pases y con 19 años, es una pieza clave en la ventana de transferencias, ya sea para dar el salto al primer equipo del Hoffenheim o salir en transferencia.

Asimismo, está en una época de definiciones, si representar a la selección donde nació o al país que le ha dado todo.

“Juego en la base del mediocampo (volante de marca), tanto en Hoffenheim como en la selección de Alemania. Debo tener muy buena referencia de todo el terreno de juego, tanto yendo hacia adelante como en el juego hacia atrás. Debo mostrar buenas habilidades defensivas contra el rival cuando ataca, así como cuando tengo el balón en los pies para iniciar los ataques de mi equipo”, explicó Tiago en diálogo con Deportes RCN en el 2023.

En medio de convocatorias por estos días para microciclos con la Sub 19 y la Sub 17, Tiago Poller toma fuerza en medio de la danza de nombres que rodean a las juveniles de la Selección Colombia, con el toque especial de su formación alemana desde niño y cerca de estar en el primer equipo del Hoffenheim. ¿Usted lo llamaría?