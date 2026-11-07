Boca Juniors gana la Tabla Anual con gol agónico de Enner Valencia y rompe sequía de tres años

Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual de la Liga Argentina este sábado 7 de noviembre, cortando una racha de tres años sin conquistas oficiales.

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El equipo conducido técnicamente por Rodolfo ‘El Vasco’ Arruabarrena derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en el estadio Alberto J. Armando ‘La Bombonera’ durante la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura.

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El triunfo agónico permitió al club auriazul conquistar su estrella número 75 en la historia y la primera bajo la presidencia de Juan Román Riquelme. Con esta consagración equivalente a un título de liga, la entidad de La Boca aseguró además su cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

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La última jornada del certamen estuvo marcada por una definición simultánea cargada de dramatismo entre tres aspirantes. Mientras Argentinos Juniors se despidió de la pelea al caer 2-0 frente a Huracán, Rosario Central cumplía con su tarea al vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en Arroyito.

Los hinchas del Canalla celebraban de forma anticipada en el campo, puesto que en Buenos Aires el empate 0-0 de Boca lo dejaba en el segundo lugar por un punto.

Sin embargo, en el minuto 90+5 de la adición, un despeje corto del guardameta Matías Borgogno le dejó el balón al ecuatoriano Enner Valencia, quien acomodó su remate cruzado para decretar el 1-0 definitivo y desatar la euforia xeneize.

La victoria selló el liderato definitivo de Boca en la acumulación de los torneos Apertura y Clausura, dejando a Rosario Central en la segunda casilla con un punto menos y a Argentinos Juniors en la tercera posición.

Tras el triunfo, Valencia valoró la trascendencia de su anotación en el tramo decisivo de la temporada, mientras que el capitán Leandro Paredes destacó el proceso colectivo bajo la dirección de Arruabarrena.

Tras este logro, el equipo mantiene abiertas sus opciones para pelear los playoffs del Clausura, las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield y la gran final de la Copa Sudamericana prevista para el 21 de noviembre frente a Atlético Mineiro en Barranquilla.