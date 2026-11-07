Tabla de posiciones de la Premier League tras la victoria del Arsenal y la caída del City

La décima fecha de la Premier League reconfiguró la parte alta y la zona de descenso en la tabla de posiciones del fútbol inglés. El Arsenal de Mikel Arteta afianzó su condición de líder solitario al llegar a 27 puntos tras firmar su novena victoria del campeonato, abriendo un colchón de seis unidades sobre el Manchester City, que se mantiene segundo con 21 unidades, pero expuesto a perder la casilla ante el Brighton & Hove Albion.

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En la zona media, la victoria del Leeds lo catapultó al octavo puesto con 14 puntos, desplazando al Tottenham a la décima casilla con 12 unidades. Por su parte, la jornada trajo un respiro para el Nottingham Forest, que escaló a la casilla 16 con 9 puntos y salió de la zona roja del descenso. Arsenal afianzó el liderato de la Premier League con 27 puntos tras disputarse la jornada diez del torneo.

Tabla de posiciones

Arsenal vs. Hull City (1-0)

En el Emirates Stadium de Londres, el Arsenal ofreció una actuación sólida para superar por la mínima diferencia al Hull City. Tras una primera parte sin mayor efectividad ofensiva, los dirigidos por Mikel Arteta elevaron el ritmo en el complemento.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 72 por intermedio del capitán noruego Martin Odegaard, quien capitalizó un rebote dejado por el guardameta Konstantinos Tsolakis ante un remate previo de Noni Madueke.

El triunfo permitió a los Gunners llegar a 27 unidades en la cima y firmar un nuevo arco en cero, confirmándose como la mejor defensa de la liga con solo 15 goles anotados a favor en la temporada.

Leeds United vs. Tottenham Hotspur (1-0)

En Elland Road, el Tottenham Hotspur vio interrumpida su racha de tres triunfos consecutivos tras caer 1-0 ante el Leeds United de Daniel Farke. El compromiso estuvo marcado por el dominio territorial de los locales en la segunda mitad y por la desafortunada lesión del atacante francés Mathys Tel, quien debió retirarse a la media hora de juego tras una infracción de Jayden Bogle.

El gol definitivo fue obra del suizo Noah Okafor al minuto 79. Con este resultado, el DT de los Spurs, Roberto De Zerbi, criticó la falta de intensidad de su plantel, mientras que el Leeds ascendió provisionalmente al octavo lugar de la clasificación con 14 puntos, dejando al Tottenham estancado en la décima posición con 12 unidades.

Nottingham Forest vs. Manchester City (3-1)

La gran sorpresa de la jornada se vivió en el City Ground, donde el Nottingham Forest de Oliver Glasner derrotó 3-1 al Manchester City dirigido por Enzo Maresca. Los locales tomaron ventaja rápida con un gol de Jair Cunha al minuto 6 y una anotación de Liam Delap al minuto 18.

Aunque los skyblues descontaron al 52 por medio de Rayan Cherki, Delap selló su doblete y el 3-1 definitivo al minuto 73. La histórica victoria le permitió al Forest llegar a 9 puntos y abandonar los puestos de descenso para ubicarse en la casilla 16.

En contraste, el Manchester City quedó estancado en la segunda posición con 21 puntos, a la espera del duelo dominical entre Brighton y Brentford que podría modificar los puestos de escolta. Manchester City cayó 3-1 ante el Nottingham Forest y arriesga el segundo puesto de la tabla.