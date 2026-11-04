Arsenal en el Top 3 de la Champions League y Manchester City sufre: arde la zona de clasificación directa

A pesar de los temores en el final, Arsenal se impuso al Slavia Praga en República Checa con un 2-1, en partido por la cuarta fecha de la Champions League. El juego sirvió para la reivindicación del sueco Viktor Gyökeres, quien se fue con gol y asistencia.

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El vigente campeón de la Premier League no tuvo que esforzarse demasiado para sacar adelante el marcador, ni tampoco pareció realmente preocupado hasta el gol tardío de Wiktor Nowak para recortar distancias (90′) y meter algo de presión.

Fue la única nota discordante de la noche para el director de orquesta Mikel Arteta: su defensa encajó un tanto, algo que había logrado evitar contra el Nápoles (1-0) y el Lille (3-0), pero no frente al Bayern Múnich (2-2) en su gran prueba en lo que va de temporada.

Son tres victorias en cuatro jornadas para el Arsenal, en el podio con dos puntos menos que el PSG y Real Madrid (2.º, 12 puntos), que visitará Londres el próximo 9 de diciembre en lo que se prevé será un partidazo por una posición clave de la zona alta de la tabla.

Arsenal celebra tras un gol ante Slavia Praga Foto: Getty Images

Arteta se permitió reservar en el once inicial a sus habituales titulares (Odegaard, Havertz, Calafiori, entre otros). Pero cuando el Arsenal rota, sus suplentes se llaman Martín Zubimendi y Mikel Merino, flamantes campeones del mundo con España, o incluso Viktor Gyökeres, figura de Suecia.

Arsenal asciende en la Champions League

El delantero sueco abrió las hostilidades, al mismo tiempo que Noni Madueke atacaba el espacio, en la jugada del primer gol del extremo inglés (9′).

¡LOS GUNNERS NO QUIEREN PERDERLE PISADA AL CITY! Madueke se metió en el área, tiró una bicicleta y sacó un buen remate para marcar el 1-0 del Arsenal vs. Forest. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/UaPo3TQqtK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026

Y el exgoleador del Sporting Lisboa añadió su nombre al marcador con un disparo perfectamente colocado que entró con la ayuda de un poste, tras una pared con Merino (38′).

Manchester City se salva

Por otra parte, en un partido que se animó en la segunda parte, Manchester City se llevó los tres puntos de Leipzig (Alemania), gracias a su estrella Erling Haaland y con un 3-2 final, en partido por la cuarta fecha de la Champions League.

Con nueve puntos de 12 posibles, los hombres de Enzo Maresca han digerido bien el duro revés (4-2) contra el PSG en su estadio hace tres semanas, encadenando victorias contra el AEK Atenas (5-1) y en Leipzig (3-2).

Enzo Maresca con Erling Haaland Foto: Getty Images

Los Citizens forman parte de un grupo de nueve equipos a un punto del Arsenal (10) y a tres del PSG y del Real Madrid (12), los dos únicos clubes que han ganado sus cuatro primeros partidos de la fase liga.

En medio de una noche fría en la ciudad alemana, los Citizens de Maresca se adelantaron en dos ocasiones gracias a un gol en propia puerta de Castello Lukeba (37′) y a un cabezazo de Enzo Fernández (58′), pero fueron alcanzados ambas veces por tantos de Ridle Baku (49′) y de Antonio Nusa (61′).

A pesar de haber marcado más goles contra el Leipzig que contra cualquier otro rival en su carrera, Haaland tuvo pocas ocasiones, pero estuvo en el lugar justo para convertir en gol un centro de Elliott Anderson y firmar el tanto de la victoria (78′).

Los ocho que parcialmente ven los octavos de final

En la lista, sorprende ver al Como 1907, que supera a todos los del grupo de 9 por la diferencia de gol tras el 9-1 en Francia ante el Lens. Barcelona le persigue.

Aston Villa también se deja ver en los puestos de privilegio y Manchester City espera seguir escalando. Cierra el Liverpool.

¿Cómo es el formato de clasificación en la Champions?