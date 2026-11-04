Tabla de posiciones de la Champions League: Real Madrid hizo la épica y Liverpool perdió

Este miércoles, 4 de octubre, se completó la cuarta jornada de la Champions League 2026/27. Real Madrid sufrió para remontar en su visita al AEK de Atenas (2-3), mientras que Liverpool se vio sorprendido por el Fenerbahce (3-2).

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Ambos llegaban a esta fecha con puntaje perfecto; sin embargo, solo el conjunto merengue pudo salvarse gracias al aporte goleador de Bellingham, Mbappé y Valverde.

A raíz de estos resultados, Real Madrid y París Saint-Germain son los líderes de la tabla con 12 puntos. Los otros beneficiados fueron Barcelona y Bayern Múnich, que lograron acomodarse después de ganar el martes.

AEK Atenas 2-3 Real Madrid

Real Madrid empezó perdiendo desde muy temprano. Aboubakary Koita decretó el primero de la noche para el AEK Atenas sobre el minuto 12, poniendo en aprietos el planteamiento de José Mourinho.

La respuesta del conjunto merengue llegó hasta la media hora de juego, cuando Jude Bellingham se inventó un golazo de taco y decretó así la igualdad.

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En la segunda mitad, Real Madrid tuvo que remar desde atrás. Stavros Pilios puso el 2-1 parcial a favor de los locales, provocando que Kylian Mbappé y Federico Valverde tuvieran que despertarse para liderar la remontada.

El equipo de Mourinho volvió a ganar in-extremis, algo que ya le había pasado hace unas semanas atrás en su visita contra la Roma en Italia.

De esta manera, el más veces campeón de la Champions League se pone a la par del París Saint-Germain en la cima y acaricia la clasificación directa a los octavos de final.

Fenerbahce 3-2 Liverpool

Liverpool, por su parte, cayó en Estambul ante Fenerbahce y se alejó de los primeros lugares de la tabla. El equipo dirigido por Andoni Iraola parecía tener un día tranquilo con el gol de Trey Nyoni a los 25 minutos; sin embargo, se estrelló con una pared en el tramo final de la segunda parte.

Los goles del conjunto local fueron obra de Mason Greenwood, Archie Brown y Vedat Muriqi, completando así una victoria histórica para el fútbol turco ante uno de los ‘gigantes’ de la Premier League.

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Liverpool venía de caer el fin de semana contra Arsenal en condición de local y necesitaba una victoria ante Fenerbahce para respirar tranquilo. Pero el resultado terminaron siendo más críticas contra el plantemiento de Iraola, el rendimiento de varios jugadores y la capacidad para imponerse ante rivales de menor envergadura.

El próximo domingo se verán las caras contra el Crystal Palace en condición de visitante, un partido que podría ser bisagra para calificar de mala racha este momento que atraviesan los ‘Reds’.