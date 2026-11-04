Bajas de Millonarios y América para el clásico por Liga BetPlay: listado de ambos es largo

Millonarios y América se darán cita en la noche de este miércoles para un clásico más del fútbol colombiano; esta vez, válido por la fecha 17 de Liga BetPlay 2026-II.

En la tabla de posiciones el que mejor acomodado aparece es el cuadro rojo. Después de alcanzar la línea de los 34 puntos se encuentra tranquilamente clasificado a la siguiente fase del certamen.

Por su parte, a los dirigidos por Alberto Gamero aún les quedan por sumar para sentirse tranquilos con las cuentas. A esta altura del todos contra todos tienen 26 y son sextos entre los primeros ocho clasificados temporales.

El partido que se desarrollará desde las 8:30 p.m. en el estadio El Campín tiene un tinte especial para ambos. Ninguno lo quiere perder al tratarse de un clásico y la expectativa es alta para los hinchas capitalinos.

Bajas y altas por lado y lado

Ni Alberto Gamero, ni tampoco David González podrán contar con la totalidad de su nómina para enfrentarse a unos de sus clásicos rivales en la decimoséptima jornada del FPC.

Quien más sufre por las bajas es Millonarios al no contar con cuatro jugadores que podrían servirles al DT samario en las posiciones que habitualmente ocupan.

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De acuerdo al más reciente reporte médico entregado en la previa al juego vs. América, este es el listado de bajas:

Jorge Arias (defensa)

Carlos Sarabia (defensa)

Jhomier Guerrero (lateral)

Samuel Martín (lateral)

En el comunicado difundido en días pasados el cuadro azul informó cómo se encuentran dichos futbolistas y en qué va el proceso de recuperación de cara a las finales.

“Jorge Arias ya se encuentra entrenando con el grupo despues de su proceso de rehabilitación.

Por su parte, Carlos Sarabia ya trabaja con normalidad junto a sus compañeros.

Entretanto, el lateral Samuel Martín superó su carga muscular y se incorporará a los trabajos con el grupo este viernes.

Finalmente, Jhomier Guerrero continúa en su proceso de readaptación física, realizando trabajos diferenciados en campo y cumpliendo con los tiempos establecidos para su recuperación", reportaron de cada uno de los ausentes.

América recupera cuatro piezas

Para su visita a Bogotá, el saldo de bajas de los rojos de Cali es menor que la de su rival de turno. Apenas un futbolista está en departamento médico y cuatro volvieron a estar a disposición del técnico González.

Quien no pudo ser convocado fue Edson Tortolero, venezolano que se desempeña como atacante en los escarlatas.

A la par de esto, el equipo caleño podrá contar nuevamente con figuras de la talla de Brayan Córdoba, Juan David Aponzá, Jean Fernandes y Luis Quiñónes.

El técnico de América en la antesala del juego avisó que no se relajaran en el clásico por tener la clasificación ya asegurada: “Buscaremos puntos que nos lleven a lugares de privilegio”.

Es decir que será un partido al más alto nivel, con Millonarios buscando tres unidades claves para clasificación y América las suyas para acrecentar sus estadísticas en las tablas de posiciones, así como en la reclasifición del año.