Borraron al hijo de Omar Pérez: cambio de última hora en la Selección Colombia Sub-19

Dos días después de haber publicado la convocatoria para el microciclo de noviembre, la Selección Colombia Sub-19 reveló una nueva lista en la que no aparece Franco Pérez, hijo del exfutbolista argentino Omar Pérez.

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En el comunicado oficial, emitido por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), no explican la razón de este cambio que salta a la vista con solo mirar los 23 nombres elegidos por César Torres.

Ninguna de las partes implicadas se han pronunciado al respecto de la ausencia de Franco Pérez, quien era una de las grandes novedades para esta etapa de preparación rumbo al Sudamericano Sub-20 a disputarse en enero del próximo año.

“El director técnico de la Selección Colombia Masculina Sub-19, César Torres, dio a conocer la lista de jugadores convocados para disputar un torneo amistoso en Estados Unidos del 10 al 17 de noviembre. La preparación del plantel inició sus actividades desde este 3 de noviembre en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, donde el grupo estará concentrado hasta el día 9″, establece el comunicado.

Esta era la lista en la que estaba Franco Pérez:

Esta es la convocatoria en la que estaba Franco Pérez, hijo de Omar Pérez Foto: FCF

La presencia de Franco Pérez en la Selección Colombia Sub-19 había sido celebrada especialmente por los hinchas de Santa Fe, que recuerdan con cariño el paso de Omar Pérez por su club y esperaban ver al hijo del ‘10′ haciendo su debut con la Tricolor.

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Sin embargo, el volante de Boca Juniors ya no está en la lista de convocados y tampoco participará en el torneo amistoso en Atlanta (Estados Unidos).

A falta de conocer las razones por las que Pérez fue borrado de la convocatoria a última hora, estos son los jugadores elegidos para el microciclo de preparación que ya empezó e irá hasta finales de noviembre.

Nueva convocatoria de la Selección Colombia Sub-19:

1.⁠ ⁠Alam García – Independiente Yumbo

2.⁠ ⁠Camilo Amú – América de Cali

3.⁠ ⁠Christian Negrete – Real Cundinamarca

4.⁠ ⁠Daniel Socarrás – Junior F.C.

5.⁠ ⁠David Meza – Atlético de Madrid (ESP)

6.⁠ ⁠Deimer Longas – Independiente Medellín

7.⁠ ⁠Edmilson Herazo – Barranquilla F.C.

8.⁠ ⁠Erik Londoño – New York Red Bulls (USA)

9.⁠ ⁠Felipe Marín – Atlético Nacional

10.⁠ ⁠Francisco Peña – Independiente Yumbo

11.⁠ ⁠Gerónimo Mancilla – Independiente Medellín

12.⁠ ⁠Jhoan Quesada – Atlético Nacional

13.⁠ ⁠Jimmy Martínez – Independiente Santa Fe

14.⁠ ⁠Johan Molina – América de Cali

15.⁠ ⁠Juan Camilo Cuero – Boca Juniors de Cali

16.⁠ ⁠Juan David García – Fortaleza F.C.

17.⁠ ⁠Juan David Palacios – Independiente Yumbo

18.⁠ ⁠Leandro Solarte – Racing Club (ARG)

19.⁠ ⁠Miguel Londoño – RCD Espanyol (ESP)

20.⁠ ⁠Nicolás Arango – North Texas SC (USA)

21.⁠ ⁠Robihno Quinto – River Plate (ARG)

22.⁠ ⁠Tomás Blandón – Águilas Doradas

23.⁠ ⁠Yeider García – Internacional de Bogotá