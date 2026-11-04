Comunicado oficial del Barcelona sobre Rodri: se confirmó su lesión exacta y el tiempo de baja

Rodri no estará disponible para el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid, programado para el próximo domingo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Dicho duelo tiene influencia directa en la tabla de posiciones de LaLiga, pues la diferencia entre ambos es de solo dos puntos.

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El volante español se retiró lesionado al mediotiempo del partido por Champions League entre Barcelona y Aston Villa (3-0). Sus gestos en el banquillo ya anticipaban malas noticias; sin embargo, todavía faltaba el parte médico oficial.

Este miércoles, 4 de noviembre, después de someter a Rodri a los respectivos exámenes en la zona afectada, la cuenta oficial del FC Barcelona confirmó que está descartado para el duelo del fin de semana.

“Rodrigo Hernández se ha sometido a pruebas médicas tras el malestar muscular que experimentó durante el partido de ayer contra el Aston Villa. Las pruebas han confirmado una lesión menor en el tendón de la corva derecho”, apuntó el club azulgrana.

Barcelona agregó que “se perderá el partido del próximo domingo contra el Atlético de Madrid” y “el tiempo exacto de recuperación dependerá de cómo evolucione la lesión”.

Hablan de un mes de baja

Más allá de perderse el partidazo por la primera posición de LaLiga, Rodri estaría un mes por fuera de las canchas. Eso quiere decir que tampoco será convocado por la selección española para los próximos compromisos de la Nations League y regresará entrado el mes de diciembre.

Esta es la lista de partidos que se perderá:

Atlético de Madrid vs. Barcelona - 8 de noviembre

- 8 de noviembre República Checa vs. España - 12 de noviembre

- 12 de noviembre España vs. Inglaterra - 15 de noviembre

- 15 de noviembre Barcelona vs. Villarreal - 22 de noviembre

- 22 de noviembre Sabah vs. Barcelona - 25 de noviembre

- 25 de noviembre RC Deportivo vs. Barcelona - 29 de noviembre

Rodri venía siendo fundamental en el esquema de Hansi Flick y su ausencia significa un golpe certero a los planes del cuerpo técnico, teniendo en cuenta que tienen varias piezas entre algodones para visitar al Atlético.

Hansi Flick, entrenador del F.C. Barcelona. Foto: Europa Press via Getty Images

¿Quién será el reemplazo de Rodri?

Sobre el papel, Marc Bernal es el principal señalado para tomar ese lugar en el campo y cubrir la ausencia del fichaje más importante que llegó al Barcelona en el mercado de verano.

En ese orden de ideas, Barcelona formaría así en el Metropolitano: Joan García; Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Frenkie de Jong, João Cancelo; Fermín López, Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

El partido ante Atlético de Madrid está programado para el próximo domingo, 8 de noviembre, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN.