En los últimos días la creadora de contenido Aída Victoria Merlano ha estado en el foco mediático, luego de que su expareja, Juan David Tejada, mejor conocido como El Agropecuario, en redes sociales, hiciera pública una denuncia en su contra señalando que se le estaban vulnerando sus derechos como padre.

Según Tejada, llevaba varios días sin saber nada sobre el paradero de su hijo y había perdido la comunicación con él, motivo por el que recurrió a sus seguidores para pedir ayuda y aseguró que seguiría defendiendo sus derechos por las vías legales.

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Poco después de difundir esta denuncia pública, Aída Victoria Merlano reapareció revelando que se encontraba en Brasil junto a su hijo, sin referirse al tema que la convirtió nuevamente en tema de conversación en redes.

Sin embargo, en la tarde del martes 3 de noviembre, la creadora de contenido volvió a pronunciarse a través de sus historias de Instagram y esta vez rompió en llanto al hablar sobre su hijo y su salud mental.

“Sé que están preocupados por mi y les agradezco mucho todos sus mensajes, pero he tenido que cuidar mucho mi salud mental últimamente”, confesó.

Merlano señaló que se vio obligada a tomar un descanso de las redes sociales para mejorar su condición, ya que ha pasado por unos meses complicados y se ha sentido cansada. “Estoy mucho mejor, te lo prometo, solo tuve unos días en los que no me podía parar de la cama porque los niveles de ansiedad eran fuertes”, dijo.

Aunque se describió como una persona fuerte, la influenciadora no pudo contener el llanto al reconocer que su hijo es su talón de Aquiles, “y cuando usan a mi hijo para intentar lastimarme, desafortunadamente lo consiguen”.

Publicaciones de Aída Victoria Merlano Foto: Instagram @aidavictoriam

Por esta razón, manifestó que está atravesando una etapa especialmente desgastante, pues no está dispuesta a seguir soportando situaciones que, según expresó, buscan convertir su maternidad en un infierno.

“Yo sé que voy a estar bien, soy una mujer muy fuerte... Me he aferrado mucho a Dios y honestamente la oración me ha dado una paz impresionante, pero hay días en los que humanamente mi ansiedad se desborda y pues no me puedo parar de la cama”, precisó.

Finalmente, Aída Victoria Merlano agradeció los mensajes de cariño y apoyo que ha recibido durante el tiempo que estuvo alejada de las redes sociales, y reconoció sentirse bendecida y afortunada por contar con personas que la acompañan.

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Sin embargo, confesó que, en medio de las difíciles circunstancias que atraviesa, hay momentos en los que pierde de vista ese apoyo, pues siente que las situaciones que enfrenta terminan superándola emocionalmente.

“Hay días que son muy buenos, que seguramente saco un montón de contenido, puedo ser muy productiva, y hay otros que simplemente quiero abrazar a mi hijo y llorar. Les pido que me tengan paciencia”, concluyó.