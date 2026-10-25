Expareja de Aida Victoria Merlano pide ayuda en redes para localizar a su hijo: “se me ha impedido verlo”

En la tarde del sábado 24 de octubre de 2026, Juan David Tejada, mejor conocido como El Agropecuario en las plataformas digitales, expareja de la creadora de contenido Aída Victoria Merlano, usó su cuenta oficial de Instagram para hacer una denuncia pública ante la falta de información sobre el paradero de su hijo Emiliano.

A través de un comunicado, Tejada aseguró que desconoce la ubicación exacta del menor desde hace varios días, luego de que autorizara su salida temporal hacia Panamá, con regreso previsto para el 3 de agosto de 2026. Sin embargo, hasta la fecha no sabe dónde se encuentra ni ha podido mantener comunicación con él.

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De acuerdo con El Agropecuario, lo último que sabe sobre su hijo es que las condiciones del viaje habrían cambiado, ya que habría sido trasladado a Bahamas sin su consentimiento ni autorización.

“Actualmente desconozco su ubicación exacta, con quién convive y qué personas lo rodean. Además, se me ha impedido verlo y mantener comunicación con él”, señaló en el comunicado que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Ante esta situación, el también empresario expuso que Aida Victoria Merlano, la madre del menor, habría iniciado un proceso para solicitar la privación de su patria potestad ante un juzgado de Barranquilla, motivo por el que sus abogados están cuestionando la competencia territorial del despacho y preparando su defensa.

Comunicado difundido por Juan David Tejada, mejor conocido como El Agropecuario en redes Foto: Instagram @elreydelosagropecuarios_

Asimismo, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el traslado de su hijo al exterior pudiera estar relacionado con la situación judicial que enfrenta actualmente la influenciadora en Colombia. Sin embargo, hasta el momento no existe información confirmada que permita establecer una conexión entre ambos hechos.

Por el momento, estas declaraciones corresponden a las sospechas y especulaciones manifestadas por El Agropecuario, quien además precisó que, junto con su equipo jurídico, inició un procedimiento de restitución internacional ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes.

“Como padre, tengo derecho a conocer el paradero de mi hijo, verlo, comunicarse con él y estar presente en su vida”, agregó en el texto publicado en sus redes sociales.

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Por último, Tejada confesó estar cansado de las polémicas que ha protagonizado con Aída Victoria Merlano por asuntos que involucran al menor, asegurando que por mucho tiempo la creadora de contenido ha afectado su imagen y buen nombre, y ahora, considera que busca privarlo de sus derechos como padre.

“Seguiré defendiendo mis derechos por las vías legales, pero, por encima de todo, lucharé para que se respeten los derechos de Emiliano y nuestro vínculo”, concluyó.