Shakira vuelve a hacer historia en la industria musical gracias a uno de los éxitos más emblemáticos de su carrera: Ciega, sordomuda, una canción que forma parte de su álbum ¿Dónde están los ladrones?, producción discográfica que fue lanzada oficialmente en 1998.

Este clásico, que sigue presente en su repertorio y continúa conquistando a sus seguidores en todo el mundo, marcó una etapa fundamental en la trayectoria de la artista barranquillera y, ahora, la llevó a marcar un hito que solo tenía el Rey del Pop, Michael Jackson.

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La buena noticia para Shakira llegó luego de que Ciega, sordomuda superara los 400 millones de reproducciones en YouTube casi tres décadas después de su estreno oficial, demostrando su vigencia y el impacto que ha tenido entre varias generaciones de fanáticos.

Un hito que une a Shakira y Michael Jackson

Con este logro, Shakira se une a Michael Jackson como los únicos artistas en la historia en tener videos musicales que superan los 400 millones de reproducciones en YouTube en cuatro décadas diferentes.

Además, confirma que el interés por la música de Shakira permanece intacto, incluso cuando se trata de producciones que hicieron parte del inicio de su carrera, es decir, mucho antes del boom de las plataformas digitales de reproducción musical.

El nuevo récord que alcanzó la estrella colombiana abarca cuatro décadas, desde los años 90 hasta la década de 2020. Este logro se complementa con algunos de sus mayores éxitos musicales, que han consolidado su trayectoria internacional; entre ellos destacan Hips Don’t Lie y La tortura, lanzados en la década de 2000, y Waka waka y Chantaje, que sobresalieron durante los años 2010.

Por otro lado, están los temas Te felicito y Acróstico, producciones que siguen captando la atención del público y sumando reproducciones en las distintas plataformas musicales.

El récord que consolidó a Michael Jackson como una leyenda de la música

En cuanto al legado que dejó el Rey del Pop, se destacan producciones musicales como Thriller, You Rock My World y Love Never Felt so Good. Varios de estos temas lograron acumular más de 400 millones de visitas en los años 70, 80, 90 y de la década de 2010.

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Algunos éxitos que dan cuenta de este logro en reproducciones son Billie Jean, liderando la lista con 2.362 millones, seguida de Beat It, con 1.522 millones, y Smooth Criminal, con 1.371 millones.

De esta manera, el artista estadounidense, fallecido en 2009, logró posicionar videoclips con esa cifra de reproducciones, consolidando un legado musical que continúa trascendiendo generaciones.