Se conoce verdad detrás del reencuentro entre Shakira y Piqué por incómoda situación: “Hay cierto malestar”

Shakira y Gerard Piqué volvieron a coincidir en un escenario judicial por asuntos relacionados con la crianza de sus hijos, Milan y Sasha. La cantante colombiana habría acudido a una instancia judicial en Barcelona con el propósito de revisar algunos de los términos que estableció con el exfutbolista tras el fin de su relación, entre ellos, los vinculados con las visitas a los menores.

Shakira se reencontró cara a cara con Piqué y tomó importante decisión sobre sus hijos: “La manera de proteger”

El desplazamiento de la artista se habría producido durante un descanso de sus compromisos profesionales. Shakira se encuentra en Madrid, donde adelanta su residencia europea con el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. No obstante, habría aprovechado la pausa en su calendario para trasladarse a Barcelona y asistir a la Ciudad de la Justicia, lugar en el que habría coincidido nuevamente con Piqué para abordar los acuerdos relacionados con la custodia.

Uno de los puntos pactados tras la separación contemplaba que el antiguo jugador del FC Barcelona viajara con regularidad a Miami, ciudad en la que residen sus hijos con la cantante, para pasar tiempo con ellos.

Sin embargo, el esquema acordado estaría siendo objeto de revisión debido a las dificultades que los desplazamientos frecuentes representarían para Milan y Sasha. La necesidad de trasladarse constantemente para cumplir con las condiciones establecidas habría abierto la posibilidad de reconsiderar algunos aspectos del convenio, con el objetivo de evaluar las condiciones que rodean las visitas y la dinámica familiar.

En medio de esta situación, Las Mamarazzis se refirieron al tema y aseguraron que indagaron sobre el proceso judicial. Allí dieron detalles de lo que habría ocurrido detrás del reencuentro.

En las declaraciones de las periodistas españolas, se apuntó que el malestar estaría relacionado con una decisión de la barranquillera para evitar que sus hijos pasaran demasiado tiempo con la familia del exfutbolista.

“Lo que nos cuenta el entorno de la pareja es que hay cierto malestar por parte de Gerard Piqué y su familia, porque lo que parece ser un problema para que los niños viajen a Barcelona es que parece ser que la cantante no vería con buenos ojos que sus hijos pasaran mucho tiempo con la familia paterna. Presuntamente, es lo que Shakira querría lograr, que Piqué viajara a Miami”, dijo Lorena Vázquez.

“Nos consta el sufrimiento de los padres de Gerard por dejar de ver a sus nietos en el día a día, porque ahora pasan más tiempo en Miami. Nadie duda de que Shakira está buscando lo mejor para sus hijos”, agregaron.

En cuanto al juicio, se informó que todo se quiso manejar con cuidado y privacidad, con la presentación de pruebas y declaraciones que permitieran llegar a una decisión favorable para los menores.

“Durante el juicio se presentaron muchas pruebas de ambos lados; ha habido peritos españoles y americanos, que han tenido que entrar por Skype o videollamada. Por respeto no vamos a dar más detalles, pero se ha analizado de manera escrupulosa cuál es el día a día de esos niños”, contaron.

“Nos aclaran de ambas partes que no es cierto que hubiese una reunión previa a este juicio… lo que sí hubo fue una llamada telefónica por parte de la abogada de Shakira a la otra parte para intentar llegar a un acuerdo, y esto solo sucedió unas horas antes de que se encontraran en Barcelona”, señalaron.

No obstante, indicaron que era verdad que Shakira y Piqué ya tenían un contacto directo desde hace un buen tiempo, dialogando por medio de WhatsApp, lejos de lo que ocurría en 2022 cuando terminaron.

“Piqué se pone en contacto con Shakira… estas comunicaciones se producen por WhatsApp, son conversaciones cordiales. A día de hoy, siguen hablándose y teniendo contacto por ahí, todo muy limitado, solo para hablar de los niños”, reafirmaron.

“Durante un tiempo la comunicación era a través de sus abogados, pero ahora la comunicación es más fluida, y lo hacen por el bienestar de sus hijos”, concluyeron.