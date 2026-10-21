La nueva película de Ben Affleck que arrasa en más de 70 países; una joya imperdible en Netflix

El famoso actor, director y guionista Ben Affleck, continúa cautivando a sus admiradores con sus proyectos audiovisuales, esta vez con la película ‘Animales’, disponible en la popular plataforma de Netflix.

Gracias a su trama y reparto, esta cinta se posiciona como una de las producciones que más está llamando la atención actualmente en las plataformas de streaming.

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De hecho, según datos de Netflix, se podría decir que está arrasando en streaming a nivel mundial, convirtiéndose en una joya imperdible en más de 70 países.

‘Animales’ de Ben Affleck, una de las películas más vistas en Netflix

Este thriller, ambientado en Los Ángeles, reúne a un elenco internacional que incluye a Adriana Paz, Luis Gerardo Méndez, Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun, Ray Fisher, Christopher Woodley y Matt Gerald.

Hasta la fecha ‘Animales’ ha logrado consolidarse como número 1 en 79 países, incluyendo España, cautivando a los espectadores con una historia de secuestro, poder político y secretos familiares que desatan varios momentos de suspenso.

En ‘Animales’, Affleck interpreta a Mark Kimball, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles que ha construido su campaña sobre una imagen pública de estabilidad. Sin embargo, esa fachada queda bajo presión cuando Denny, su hijo, es secuestrado.

A partir de ese momento, este personaje junto con su esposa Abigail, interpretada por Washington, emprende una delicada pesadilla al enfrentarse al reto de conseguir el dinero del rescate y decidir hasta dónde se estaría dispuesto a llegar por rescatarlo.

Esta es la sinopsis oficial de la cinta, citada por la plataforma Filmaffinity: “Cuando su hijo es secuestrado, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su mujer se ven arrastrados a una peligrosa red de engaños. Mientras luchan contrarreloj para reunir el dinero del rescate, ambos se verán obligados a tomar decisiones capaces de poner en riesgo todo aquello que intentan proteger.

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El guión de ‘Animales’ fue escrito por Connor O. McIntyre, Billy Ray y Ben Affleck, dando como resultado una gran apuesta cinematográfica que fue estrenada oficialmente en Netflix el pasado 9 de octubre de 2026.

Este título se suma a otros éxitos de Affleck, como lo son: Armageddon, La sombra del poder, Persiguiendo a Amy, El contable, Dogma, The Town: Ciudad de ladrones, Argo, La Liga de la Justicia de Zack Snyder, Perdida y El indomable Will Hunting, las cuales se encuentran disponibles en diferentes plataformas de streaming.