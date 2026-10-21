La industria de la locución en Colombia gana reconocimiento y abre espacio a nuevas voces

La industria de la locución en Colombia encuentra nuevas oportunidades para crecer, conectar talentos y ganar reconocimiento internacional. Detrás de los comerciales, las producciones audiovisuales, los audiolibros y los personajes que acompañan a millones de personas hay profesionales que han construido sus carreras a partir de la técnica, la interpretación y la capacidad de adaptarse a los cambios en la comunicación.

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En ese escenario, el Festival Viva Voz, un encuentro iberoamericano que desde hace seis años reúne en Colombia a representantes de esta industria, se ha convertido en una plataforma para visibilizar el trabajo de quienes están detrás de los micrófonos. Así lo explica Carlos Javier Méndez, ganador en la categoría de mejor voz comercial internacional, quien considera que estos reconocimientos también contribuyen a posicionar al país en un sector tradicionalmente asociado con mercados como el mexicano.

Carlos Javier Méndez, reconocido como Mejor voz internacional de locución comercial. Foto: Cortesía

“Me parece maravilloso que Colombia tenga una nueva disciplina en la que pueda destacarse”, señala Méndez, quien destaca la importancia de reunir a profesionales del doblaje, la locución comercial, la narración de audiolibros, la radio, la televisión y la presentación en tarima.

El festival combina espacios académicos con una ceremonia de premiación en distintas categorías, entre ellas la de mejor voz de doblaje infantil. Para Méndez, obtener un galardón en este escenario tiene un valor especial, pues la categoría comercial internacional recibe numerosas postulaciones y reúne a voces de países como México, Ecuador, Perú, República Dominicana y Panamá.

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Con más de 25 años de trayectoria, el locutor reconoce que mantenerse vigente exige mucho más que tener una buena voz. La evolución de la publicidad ha transformado la manera de interpretar los mensajes: mientras antes predominaban comerciales emotivos, centrados en la identidad y las cualidades de una marca, hoy abundan los llamados a la acción que buscan llevar al consumidor a una página web, una compra o una respuesta inmediata.

Este cambio también ha modificado la interpretación. Las voces comerciales tienden a ser más naturales, cercanas y conversacionales, en sintonía con las formas actuales de consumir información. Por eso, Méndez destaca la importancia de entrenar el oído, comprender las tendencias y ajustar el fraseo y las terminaciones de las frases.

“Ha habido un trabajo de reingeniería también en el oído, que no es necesariamente en la voz”, explica. Esa capacidad de adaptación, sumada a la versatilidad para interpretar tonos profundos, suaves o aspiracionales, ha sido clave en su recorrido profesional.

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El reconocimiento tiene, además, un significado personal. Méndez recuerda que sus primeros trabajos en publicidad contribuyeron al sostenimiento de su familia. En una etapa de su carrera, una compañía de supermercados le pagaba por grabar comerciales con mercados en lugar de dinero. Esos productos ayudaban a cubrir las necesidades del hogar y a apoyar a sus hermanos.

Por eso, recibir un premio después de tantos años representa una forma de agradecer el esfuerzo y confirmar que reinventarse ha valido la pena. También demuestra que la experiencia puede convivir con la capacidad de aprender y responder a nuevas exigencias.

Mariana, una nueva generación detrás del micrófono

El reconocimiento a la industria también abre espacio para talentos que comienzan su recorrido desde la infancia. Es el caso de Mariana Rojas, quien trabaja en locución desde los tres años y recibió el premio a Mejor Voz Internacional Infantil/Juvenil en los Premios AVOZ.

Mariana participó en la serie Solo 5 minutos, una producción en la que interpreta la voz de un personaje masculino. La historia gira alrededor de un niño con mucha imaginación que va al parque con su papá y le pide cinco minutos más para jugar. A partir de ese momento, ambos se adentran en una película en la que aparecen monstruos y una superaraña.

Mariana Rojas Acevedo,actriz de voz, locutora comercial y cantante. Foto: Cortesía

Para Mariana, el premio fue una sorpresa que recibió con felicidad. Uno de los mayores retos de su trabajo fue transmitir las emociones del personaje y adaptar su voz, pues debía interpretar a un niño siendo ella misma una niña.

Aunque disfruta la locución y quiere continuar vinculada a este oficio, tiene otro sueño: convertirse en abogada. Su intención es combinar ambas actividades y seguir grabando cuando tenga tiempo libre.

Actualmente participa en La Casa Respira, una serie de los mismos productores de Arturo, en la que una familia en conflicto viaja al pasado a través de un diario y descubre aspectos desconocidos de la infancia de la madre. También trabaja en otro proyecto relacionado con las emociones, en el que una madre enseña a su hija Elena a calmarse mediante canciones.

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Mariana cursa tercero de primaria y combina sus estudios con las grabaciones, acompañada por su familia. Sus compañeros del colegio ya le preguntan qué es la locución y en qué consiste su trabajo.

Su historia refleja otra dimensión de los premios: la posibilidad de reconocer nuevos talentos y despertar vocaciones desde edades tempranas. Entre la experiencia de Méndez y los primeros pasos de Mariana, la industria de la voz muestra que su crecimiento depende tanto de la adaptación de quienes llevan décadas trabajando como de las oportunidades que encuentran las nuevas generaciones.