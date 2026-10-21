Arcadia: El MUBI FEST se vivió por última vez en 2024 y en 2025 no se dio. Ahora, como el Ave Fénix, vuelve a Bogotá en esta versión 2026. Cuéntenos lo que implicó tener que frenar el MUBI FEST y cómo le bailaron a eso para poder hacerlo nuevamente...

Sandra Gómez: Por fortuna, hemos tenido un público muy fiel y muy interesado en nuestra programación; eso es lo que nos convoca y lo que nos interesa. El público ha respondido muy bien y en la plataforma Colombia sigue siendo uno de los territorios donde el público continúa creciendo. Entonces decidimos, después de evaluar el comportamiento del MUBI FEST 2024, volver este año con otro.

Creo que tenemos una programación muy nutrida, no solo de cine, sino de varias actividades en torno al cine. Llegar a la pantalla grande para nosotros es muy importante. Porque tenemos el streaming, que es muy democrático y permite que cualquiera que tenga una conexión a internet pueda ver nuestra programación, pero encontrarnos en las salas, en la pantalla grande con nuestras películas y con la comunidad que hemos formado y que queremos seguir creciendo, también es muy importante para nosotros. Que las películas pasen por la sala de cine es algo que siempre tratamos de que suceda. Pensamos que el MUBI FEST ha funcionado muy bien en muchas partes del mundo y volver a la ciudad de Bogotá con el evento es una muy buena oportunidad.

Sandra Gómez, en MUBI Latinoamérica desde 2020, es la cabeza principal de MUBI FEST para toda la región. Foto: cortesía MUBI

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Arcadia: ¿Han tenido la capacidad de ver la reacción frente a esta edición?

S.G.: Hemos visto mucho interés en las películas y en las actividades paralelas que tenemos; se están vendiendo bastante bien. La gente ha respondido y creo que son películas que no es fácil ver en la pantalla grande, así que disfrutar de eso es una oportunidad única.

Arcadia: La base principal va a ser el Gimnasio Moderno. ¿Allá estarán las pantallas grandes donde la gente podrá ver las funciones?

S.G.: Sí. En el Gimnasio Moderno vamos a tener una pantalla grande en su auditorio (con capacidad para 500 personas) y además tenemos una pantalla muy grande al aire libre con una programación gratuita que también convoca muchísimo, con una gran variedad de películas.

'Coward' de Lukas Dhont. Foto: MUBI FEST / ©AlineBoyen

Arcadia: El cine es el pan y la mantequilla de esto. Cuéntenos de las películas de esta curaduría. ¿Qué es lo que la gente no se puede perder?

S.G.: Para nosotros es muy importante hacer un reflejo de la intención curatorial que tenemos en la plataforma. En este caso tenemos películas de estreno, producciones cuya primera parada es el MUBI FEST o que antes de llegar a salas van a pasar por el festival. Una es Coward, la película que menciona de Lukas Dhont, director de Close, una película preciosa y muy en sintonía con su cine anterior; estamos felices de tenerla. Otra película que viene del Festival de Cannes y tendrá su estreno en el MUBI FEST es Fatherland, la más reciente película del director polaco Pavel Pawlikowski. De esta película vamos a tener una proyección y además una presentación en vivo del músico Julio Victoria, quien va a interpretar una pieza en piano. Esta película tiene que ver con Thomas Mann, y la presentación musical tendrá la voz de Thomas Mann entretejida con el sonido en vivo posterior a la película, por lo que será una función de cine y también de música.

'Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma' (Teenage, Sex and Death at Camp Miasma), de Jane Schoenbrun. Foto: MUBI

¿Qué otra película? Adolescencia, sexo, y muerte en Camp Miasma, que viene de inaugurar Un Certain Regard en Cannes y ganó la Queer Palm este año; es la película de Jane Schoenbrun, protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson, y también va a estar con nosotros. Otra muy linda de estreno es Rose de Markus Schleinzer, que es la película seleccionada como representante oficial de Austria para los Premios Óscar y ganó el Oso de Plata en la Berlinale a Mejor Actriz con Sandra Hüller, quien la protagoniza magistralmente. Creo que es una de las imperdibles del festival.

'Rose' le mereció a Sandra Hüller el Oso de Plata a mejor actriz en la Berlinale. Foto: MUBI FEST / A.P.I.

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Eso en cuanto a estrenos, pero sobre el balance curatorial tenemos estrenos y películas locales. Vamos a tener una película colombiana restaurada en 4K que pasó por Cannes Classics a principio de año: La paga, ópera prima del director colombiano Ciro Durán que permaneció perdida durante más de seis décadas y fue recuperada de los archivos de la Cinemateca Nacional de Venezuela. Vamos a tener una conversación con Vladimir Durán, hijo del director, y con Pedro Adrián Zuloaga, quienes abordarán la historia, el legado que tiene la película, lo que ha significado esta restauración y el reencuentro con esta cinta después de seis décadas.

'LA PAGA', ópera prima de Ciro Durán. Foto: MUBI FEST / A.P.I.

Otra cosa increíble es que vamos a tener una sesión de cuatro cortometrajes de Agnès Varda, rarísimos de ver en pantalla grande. Son cuatro cortometrajes que nos dan un panorama de esta cineasta pionera de la Nueva Ola francesa, desde su lado más juguetón, experimental y colorido, hasta su parte más política con Black Panthers o Las mujeres responden. Son cuatro cortometrajes muy difíciles de ver en pantalla grande y nos enorgullece mucho presentarlos, porque hay mucho ahí para pensar y es un cine muy divertido.

'Uncle Yanc', Agnès Varda. Foto: MUBI FEST / A.P.I.

Arcadia: La programación de proyecciones al aire libre está buenísima también, con cosas tan interesantes como La cosa de John Carpenter, pero también para los fans de Pulp va a ser un consuelo tras saber que habrían podido ver a la banda en vivo. Cuéntenos un poco de esa programación...

S.G.: Vamos a tener el más reciente documental de Pulp, que se llama ¿Qué harías por una canción más?. Es un documental en el que sientes que estás en un concierto, porque muestra la función del concierto inaugural de su reunión después de 20 años de carrera. Los fans vienen a celebrar con nosotros como si estuvieran en un concierto en vivo. Además, está narrado por Jarvis Cocker, así que hay mucho para que los fans de Pulp se sientan parte de un evento casi en vivo.

Pulp no vino a tocar en vivo, pero poder ver su documental en pantalla grande es un gran consuelo... Foto: MUBI FEST / A.P.I.

También tendremos La cosa de John Carpenter, otro clásico contemporáneo restaurado que vamos a proyectar al aire libre. Es una película tremenda y divertida que los fans van a disfrutar, ya que tampoco es una cinta que se vea mucho en pantalla grande.

'The Thing', de John Carpenter. Foto: MUBI FEST / A.P.I.

Además, estamos celebrando los 20 años de Thelma & Louise, la película de Ridley Scott, y queremos celebrarlo con esta función al aire libre en el Gimnasio Moderno; es un clásico contemporáneo que nos gusta apreciar.

Por el lado del cine latinoamericano, que para nosotros es muy importante, vamos a tener La niña santa de Lucrecia Martel. Al aire libre puede ser una película muy interesante y sugerente, con un trabajo de sonido genial donde lo que no se ve en pantalla es igual de importante que lo que se ve y sugiere. Para quienes no hayan visto este clásico de Lucrecia Martel, vale mucho la pena.

'Her Private Hell' de Nicolas Winding Refn. Foto: MUBI FEST / A.P.I.

Arcadia: Entiendo que en medio de todo este armado también van a otros lugares no convencionales a mostrar cine. ¿Cómo conjuran eso?

S.G.: La inauguración va a ser en la icónica sala del Mambo; desde allí vamos a ver la Torre Colpatria iluminada con MUBI. Estaremos en el Mambo presentando Her Private Hell, otra película que estuvo en Cannes y viene para inaugurar. Es la más reciente película de Nicolas Winding Refn, director de Drive, un cineasta con un cine muy potente y un sello muy propio y particular.

Hablando de cine latinoamericano, viene la película Moscas, que pasó por la Berlinale, y traemos a su director, Fernando Eimbcke. Fernando estará presentando la película y hablando con el público. Es un drama, pero también una comedia en blanco y negro muy bella, tierna y con un humor sugerente que no deja indiferente a nadie. Él también viene a una de nuestras actividades alternas: a grabar un episodio de podcast en vivo con público. Tenemos 10 temporadas de podcast y esta será parte de nuestra temporada 11; la grabaremos en vivo con audiencia. Será una conversación entre Fernando Eimbcke y Franco Lolli sobre la familia en su cine, pues tienen puntos en común en los temas con los que trabajan. Creo que será una conversación muy enriquecedora; como son charlas entre parejas de la cultura iberoamericana sin moderador de por medio, cada diálogo resulta único.

Arcadia: Y si uno quiere prepararse un poco para ver Moscas, en MUBI también hay mucho disponible de la filmografía de él. Es una tarea previa bonita que se puede hacer.

S.G.: Tal cual. Tenemos Temporada de patos, su primera película, Club Sándwich, Lake Tahoe y varias de sus películas anteriores. Es un buen contraste para pensar el cine de Eimbcke, escucharlo en vivo y ver su película.

A MUBI FEST viene la película 'Moscas', que pasó por la Berlinale. Viene también su director, Fernando Eimbcke. Foto: Cortesía Cineplex / A.P.I.

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Arcadia: En medio de todo esto del MUBI Fest y el universo de MUBI, estamos en la era del merch. ¿La gente podrá comprar mercancía o su notebook revista si la quiere? ¿Hay algo más que nos pueda adelantar de eso o alguna sorpresa que la gente pueda esperar?

S.G.: Tenemos varios productos de merch interesantes, bellos y de gran calidad. Además, diseñamos el espacio del MUBI FEST este año para que la gente pueda pasar todo un día con nosotros y encuentre oferta gastronómica, música con DJ sets al aire libre y regalos para que se lleven a casa. En la MUBI Shop tendremos una selección de productos inspirados en los distintos universos de cada una de las películas y de MUBI en general.

Diseñamos el espacio del MUBI FEST este año para que la gente pueda pasar todo un día con nosotros y encuentre oferta gastronómica, música con DJ sets al aire libre y regalos para que se lleven a casa. Sandra Gómez

Arcadia: ¿Qué ha cambiado en estos últimos dos años desde la última vez que hablamos de la plataforma? ¿Qué la emociona frente a lo que viene desde su mirada panorámica de MUBI?

S.G.: Los estrenos de los que hablé vendrán eventualmente a la plataforma, lo que permite que las personas que no puedan ir al MUBI FEST o que no estén en Bogotá o en las ciudades donde lo hacemos puedan ver las películas en su casa. Rose es una de las películas que me emociona muchísimo; es preciosa y creo que vamos a escuchar hablar mucho de ella en la temporada de premios. Fatherland también me emociona.

Fatherland / Tierra de mi padre / 2026 Foto: ©AgataGrzybowska

Pronto tendremos en la plataforma un documental precioso: Making Marie Antoinette, el documental que hizo Eleanor Coppola, la madre de Sofia Coppola, sobre el rodaje de la película María Antonieta hace 20 años. Eleanor es una gran documentalista que también hizo el documental sobre Apocalypse Now de su esposo Francis Ford Coppola. Este material de María Antonieta estuvo guardado durante 20 años y lo rescataron para reeditarlo. Tiene un estilo muy observacional al estilo de Frederick Wiseman, registrado sobre una megaproducción que dirigía su hija siendo muy joven; es un documental precioso sobre la relación madre e hija. Eso me tiene muy emocionada, y mucho de lo que llegará a la plataforma estará como primicia en el MUBI FEST.

'THELMA & LOUISE', clásico de Ridley Scott. Foto: MUBI FEST / A.P.I.

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Arcadia: ¿Algo por añadir?

S.G.: Invitar a la gente a que nos acompañe. Vamos a tener dos días enteros de programación para pasar el día ahí. Espero ver a la gente y que nos encontremos en las salas y en el Gimnasio Moderno en dos días muy lindos de proyecciones, música y mucho cine.

*Puede conseguir entradas en la página mubifest.com