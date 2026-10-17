Películas en cartelera: qué ver en cine este fin de semana del 17 y 18 de octubre

Si es amante del séptimo arte y todavía no tiene planes para este tercer fin de semana de octubre, no se preocupe, porque en las salas de cine hay una gran variedad de propuestas para todos los gustos y edades.

Desde historias llenas de emoción y aventura hasta producciones que despiertan nostalgia, la cartelera reúne diferentes alternativas para disfrutar de una buena película y desconectarse de la rutina.

Por eso, si está buscando un plan diferente para el sábado 17 o el domingo 18 de octubre, estos son algunos imperdibles de la semana.

Always Lalisa

Género: documental

documental Duración: 100 minutos

100 minutos Director: Sue Kim

Sinopsis: la historia sigue a la superestrella mundial LISA durante un año transformador lejos de Blackpink, el fenómeno del K-pop que la convirtió en una de las artistas más reconocidas del mundo. Mientras el grupo se toma un descanso, LISA se lanza al primer capítulo de verdad de su carrera solista, enfrentándose a la pregunta de quién es ella más allá de Blackpink.

Pacífico

Género: ciencia ficción

ciencia ficción Duración: 93 minutos

93 minutos Director: Gonzalo Gutiérrez

Sinopsis: Un grupo de jóvenes viajeros está varado en una isla del Pacífico donde luchan por escapar de una presencia malvada que se ha mantenido oculta a la humanidad durante siglos.

El Corazón de la Bestia (Heart of the Beast)

Género: aventura

aventura Duración: 101 minutos

101 minutos Director: David Ayer

Sinopsis: Tras sobrevivir a un brutal accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont y su perro de combate Odín quedan atrapados en el corazón indomable de Alaska. Frente a una naturaleza implacable, ambos deberán luchar al límite por sobrevivir.

Coyote vs. Acme

Género: animación

animación Duración: 103 minutos

103 minutos Director: Dave Green

Sinopsis: Después de que todos los productos fabricados por ACME Corporation le salgan mal a Wile E. Coyote, en su persecución del Correcaminos, contrata a un abogado humano igualmente desafortunado para demandar a la empresa. Cuando el abogado de Wile E. descubre que el intimidante jefe de su antiguo bufete es el director general de ACME, se une a Wile E. para ganar el juicio contra él.

Aunque en esta lista de recomendados para disfrutar en cine el único estreno es Always Lalisa, los demás títulos no han parado de llamar la atención de los espectadores desde su estreno, entre finales septiembre e inicios de octubre, por lo que podrían ser una gran opción para disfrutar en familia.