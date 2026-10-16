En una semana comienza el Festival Internacional Ipiales Cuna de Grandes Tríos

El jueves 22 de octubre iniciará el Festival Internacional Ipiales Cuna de Grandes Tríos, que en su décimo novena edición anunció a Charlie Zaa como su gran invitado.

Según la Alcaldía municipal, durante tres días, hasta el 24 de octubre, Ipiales volverá a ser punto de encuentro para quienes entienden que la música también puede construir identidad, generar oportunidades, estimular la creatividad y acercar a las personas.

El Festival es reconocido por el Congreso de la República como Patrimonio Cultural de la Nación y representa una tradición viva que encuentra en la música una poderosa forma de identidad, pertenencia y encuentro.