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En una semana comienza el Festival Internacional Ipiales Cuna de Grandes Tríos

Su XIX edición se llevará a cabo el 22, 23 y 24 de octubre.

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Redacción Semana
16 de octubre de 2026 a las 7:14 p. m.
El 22 de octubre comienza el Festival Internacional Ipiales Cuna de Grandes Tríos 2026.
El 22 de octubre comienza el Festival Internacional Ipiales Cuna de Grandes Tríos 2026. Foto: Suministrado a Semana

El jueves 22 de octubre iniciará el Festival Internacional Ipiales Cuna de Grandes Tríos, que en su décimo novena edición anunció a Charlie Zaa como su gran invitado.

Según la Alcaldía municipal, durante tres días, hasta el 24 de octubre, Ipiales volverá a ser punto de encuentro para quienes entienden que la música también puede construir identidad, generar oportunidades, estimular la creatividad y acercar a las personas.

El Festival es reconocido por el Congreso de la República como Patrimonio Cultural de la Nación y representa una tradición viva que encuentra en la música una poderosa forma de identidad, pertenencia y encuentro.

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