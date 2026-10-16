Gol digno de Puskás del Deportivo Cali en debut en la Copa Libertadores Femenina: Libertad lo sufrió

Deportivo Cali, actual subcampeón de la Copa Libertadores Femenina, empató 1-1 con el Libertad de Paraguay en el partido válido por la primera fecha del Grupo D del torneo de la Conmebol que se juega en Quito.

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El actual campeón de la Liga Femenina de Colombia iba perdiendo 1-0 hasta que, de forma agónica, logró empatar el marcador con un tanto de Jéssica Bermeo a los 90+2 minutos.

No fue una anotación cualquiera: para aumentar la expectativa en los minutos finales, Bermeo no lo pensó dos veces y sacó un potente remate desde más de 40 metros, imposible de atajar para la portera paraguaya. Fue un golazo que podría entrar en la lista de candidatos al Premio Puskás al mejor gol del año en la categoría femenina.

⚽🟢 ¡GOOOOOLLL DEL @CaliFemenino, GOOOLLL DE LA CAPITANA JESSICA BERMEO QUE EMPATA EL PARTIDO! #LibertadoresFemxWIN https://t.co/Goct6Si3dF — Win Sports (@WinSportsTV) October 16, 2026

El club paraguayo se había puesto adelante en el marcador con gol de Ramona Martínez al minuto 69. Un partido muy complicado para el Deportivo Cali que rescata un punto que le obliga a ganar en las próximas fechas ante Nacional de Uruguay y Universidad de Chile para no pasar apuros en la clasificación.

Otros resultados de la Copa Libertadores Femenina

Entretanto, Bolívar de La Paz empató 2-2 con Olimpia de Paraguay. El equipo boliviano se fue arriba con el gol de Clenilda da Silva al minuto 5.

La ‘O’ reaccionó para igualar 1-1 y sacar distancia momentánea 2-1 al convertir Pamela Villalba (7′) y Erika Cartaman (47′), pero se dejó alcanzar con el gol de la rival Carla Méndez (69′). La jornada la completan Cruzeiro de Brasil y Liga de Quito, por el Grupo C, y el uruguayo Nacional y la Universidad de Chile, por el D, rivales de Deportivo Cali.

Caracas soluciona y turno para Santa Fe

Apenas en su debut, se conoció que el partido entre Santa Fe y Caracas FC, correspondiente a la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina 2026 (Grupo A), tuvo que ser reprogramado debido a problemas con los visados del equipo venezolano a su llegada a Quito.

A un día del encuentro, programado inicialmente para este jueves a las 7:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Caracas alertó que su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026 estaba en duda debido a la imposibilidad de obtener visas de ingreso a Ecuador para su plantel.

El conjunto venezolano aseguró que cumplió “de manera rigurosa” con todos los trámites establecidos por el gobierno ecuatoriano, pero la respuesta tardó en llegar. Por esta razón, el partido contra Santa Fe tuvo que ser aplazado y quedó reprogramado para este viernes 16 de octubre, a las 10:00 p. m., hora colombiana.