Explican cómo la tercera ley de Newton le permite al Tesla Roadster permanecer en el aire

Tesla sorprendió al mundo entero con su nuevo modelo de lujo que puede mantenerse por unos segundos flotando en el aire. Como si fuera una película de ficción o una serie futurista, el Roadster hizo realidad algo que años atrás solo era posible en el imaginario.

Isso é absurdo demais. @Tesla se superou com o novo Roadster. https://t.co/RadhF14wP0 — E. Cavendish (@ducavendish) October 16, 2026

Esta gran innovación de la fabricante de autos de Elon Musk se logró gracias al paquete de propulsores de gas frío de SpaceX, capaz de realizar aceleraciones subsegundo y breves maniobras de sustentación en el aire. Elon Musk explicó que la alianza entre sus dos compañías más importantes permite ver esta innovación tecnológica.

¿Cuánto costaría en Colombia el Tesla Roadster, el vehículo eléctrico con la capacidad de volar?

“Estamos combinando la tecnología de baterías de alta densidad con la propulsión por gas comprimido de SpaceX. No se trata de un motor jet convencional con combustión; el Roadster utiliza aire a ultraalta presión expulsado a velocidades supersónicas a través de toberas perimetrales”, dijo Musk en la presentación del auto.

El empresario multimillonario detalló que este vehículo es capaz de desafiar la gravedad en maniobras puntuales y lograr aceleraciones que rozan el límite de tolerancia del cuerpo humano, demostrando que este no es un vehículo más que se añade a su oferta.

Elon Musk, CEO de Tesla y Space X. Foto: AFP

Por su parte, el informe técnico de desarrollo de Tesla y SpaceX explica cómo la tercera ley de Newton, que habla de la acción y reacción, le permite al vehículo mantenerse en el aire.

“Al liberar masa gaseosa comprimida a presiones superiores a 700 bar a través de actuadores eléctricos capaces de conmutar en milisegundos, generamos un vector de empuje instantáneo sin el retardo térmico ni las complicaciones mecánicas de la combustión química”, se lee en el informe.

El paquete de retrocohetes del Tesla Roadster opera mediante un ciclo cerrado de gas a ultraalta presión sin requerir combustibles fósiles ni sustancias inflamables:

Almacenamiento en depósitos COPV (Composite Overwrapped Pressure Vessel) Sistema de recarga eléctrica continua Toberas perimetrales con actuadores ultra-rápidos

Elon Musk presenta el Tesla Roadster: promete acelerar en menos de un segundo y realizar maniobras aéreas Foto: X: @Tesla

“El éxito no está garantizado”: el relevador llamado de Elon Musk tras presentar el nuevo Tesla Roadster

Para mantener el vehículo suspendido en el aire de forma temporal o realizar saltos controlados sobre obstáculos, el Roadster combina el empuje vectorial vertical, que son las toberas que descargan flujo de aire hacia el suelo, y el sistema de succión multimodo.

Este último, para evitar la inestabilidad aerodinámica al aterrizar o al tomar curvas a velocidades extremas, el vehículo integra ventiladores inferiores de alta succión.

El sistema extrae el aire por debajo del fondo plano, creando una fuerza descendente masiva que le permite “adherirse” al asfalto o incluso transitar por superficies inclinadas e invertidas en pistas de pruebas.