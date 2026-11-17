Un antiguo video de Elon Musk, grabado en 2008, muestra uno de los momentos más complicados de los comienzos de Tesla. En la grabación, el empresario estadounidense, señalado actualmente el hombre más rico del mundo, habla sobre el precio de sus primeros automóviles eléctricos, explica el destino de los ingresos de la compañía y revela que recibía el salario mínimo mientras intentaba convencer a los asistentes del futuro de su proyecto.

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Diciembre de 2008: Tesla estaba al borde de la quiebra y Musk apostaba su fortuna

La grabación se produjo cuando Tesla atravesaba una de las etapas más difíciles de su historia y estaba cerca de quedarse sin recursos para continuar. Elon Musk ya había destinado gran parte de su fortuna personal a sostener tanto Tesla como SpaceX, por lo que la supervivencia de sus proyectos dependía de conseguir nuevos recursos financieros.

En ese escenario, el empresario defendió la decisión de comenzar con un automóvil deportivo de lujo. Ante las críticas de quienes consideraban que el Roadster era un simple juguete para personas adineradas, explicó que la estrategia consistía en utilizar los ingresos de sus ventas para desarrollar vehículos eléctricos más pequeños y económicos, una apuesta que posteriormente se reflejaría en modelos como el Model S, Model 3 y Model Y.

Musk explicó por qué Tesla vendía automóviles de más de 100.000 dólares

En otro momento de la presentación, el empresario aclaró que Tesla no estaba buscando un rescate financiero, sino financiación para desarrollar vehículos eléctricos más económicos y destinados a un público amplio.

Como ejemplo de su estrategia, habló del Tesla Roadster, un deportivo de dos plazas cuyo precio oscilaba entre los 100.000 y 109.000 dólares. Musk explicó que los ingresos obtenidos con su comercialización tenían un propósito dentro de la compañía.

“Cada céntimo que la empresa gana con la venta del Tesla Roadster se destina al desarrollo de vehículos más asequibles para el mercado de masas. La compañía no reparte dividendos, ni lo hará nunca”, aseguró.

Musk aseguró que las ganancias del Roadster tenían un destino distinto al enriquecimiento de sus dueños. (foto 2008) Foto: MediaNews Group via Getty Images

Fue entonces cuando pronunció una de las frases que más llaman la atención de la grabación: “Mi salario es el sueldo mínimo; en la práctica, es como si trabajara como voluntario”.

Musk también respondió a quienes cuestionaban que fabricar automóviles tan costosos pudiera contribuir a mejorar el medioambiente. Para explicar su planteamiento, comparó el proceso con los primeros teléfonos móviles y computadores portátiles, que inicialmente tenían precios elevados.

“Lo fundamental que hay que tener en cuenta es que, cuando surge una nueva tecnología, hace falta tiempo para optimizarla”, sostuvo.

Y agregó una frase que resumía la apuesta de Tesla: “No es posible llegar a fabricar coches asequibles sin haber empezado antes por los modelos caros”.

Tesla estuvo cerca de desaparecer a finales de 2008

La intervención adquiere otra dimensión al conocer lo que ocurrió después. En una conversación de 2018, Musk recordó que Tesla estuvo a punto de quebrar durante la crisis de 2008.

El empresario contó que la ronda de financiación de la compañía se cerró el 24 de diciembre de ese año, a las seis de la tarde. Según su relato, si no conseguían ese dinero, Tesla habría quebrado dos días después de Navidad.

La compañía logró continuar sus operaciones y desarrollar los siguientes modelos que ampliaron su presencia en el mercado de los vehículos eléctricos.