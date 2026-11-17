Una nueva interrupción de servicios digitales se registró este martes 17 de noviembre, luego de que varias personas reportaran dificultades para acceder a algunas plataformas del ecosistema de Apple.

Según los reportes de usuarios publicados en Downdetector, portal que monitorea en tiempo real el funcionamiento de servicios digitales, las fallas estarían afectando servicios de la compañía, entre ellos iCloud, App Store, Apple Pay y los sistemas de identificación de usuarios.

La compañía también habría reconocido los inconvenientes mediante un mensaje en el que informó que algunas de sus cuentas y servicios presentaban problemas: “Apple accounts and services are down”.

Los primeros reportes comenzaron a registrarse hacia las 11:30 a. m. y aumentaron progresivamente hasta alcanzar un pico alrededor de las 2:00 p. m.

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Además, de acuerdo con los reportes, las fallas estarían en algunos componentes de compras de Apple, aunque no significa que todos los usuarios tengan dificultades para descargar aplicaciones o ingresar al App Store.

Sin embargo, las interrupciones generaron preocupación entre quienes intentaban realizar pagos o acceder a determinados servicios de la compañía.

Logo de Apple, compañía tecnológica. Foto: Getty Images

Luego, la compañía informó que los registros de seguimiento de Apple también reportaron dificultades intermitentes en el componente Subscription Purchase, encargado de gestionar la compra de suscripciones. Esta falla podría generar inconvenientes a quienes intentaban contratar este tipo de servicios dentro del ecosistema de la compañía.

Las afectaciones también se han extendido a dos de los principales servicios de correo electrónico. Usuarios de Gmail han reportado inconvenientes para enviar y recibir mensajes, mientras que Outlook y Microsoft 365 figuran nuevamente entre las plataformas que presentan problemas de funcionamiento.

Por ahora, no se conocen las consecuencias que habrían desencadenado esta caída ni cuánto tiempo podría tardar la compañía en restablecer por completo los servicios afectados de algunas plataformas del ecosistema de Apple.