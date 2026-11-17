Un hecho ha despertado la curiosidad y la preocupación de muchas personas ante el temor de que se desencadene una situación capaz de afectar gravemente al mundo. Se trata de un supuesto apagón mundial que podría prolongarse durante al menos 72 horas, donde millones de personas podrían quedarse sin electricidad, internet y servicios bancarios.

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Sin embargo, más allá de las especulaciones y los rumores que han surgido en torno a esta situación, algunos usuarios han relacionado el supuesto apagón mundial, previsto para este martes 17 de noviembre, con un capítulo de la popular serie animada Los Simpson.

¿Los Simpson lo hicieron de nuevo?

El episodio 7 de la temporada 35, titulado It’s a Blunderful Life, conocido en Hispanoamérica como ‘Una vida de errores’, presenta una crisis eléctrica que afecta a los habitantes de Springfield.

La historia se desarrolla en un encuentro familiar ambientado en el futuro, en el que una Lisa adulta rememora un apagón que afectó a Springfield antes del Día de Acción de Gracias. Durante la conversación, explica por qué la familia adoptó la costumbre de encender velas para celebrar esta fecha. En su recuerdo, Homero aparece como el responsable del corte de energía y provocando la indignación de los vecinos.

En las imágenes que circulan en redes sociales, un detalle no pasó desapercibido. En el diario de Lisa aparece la fecha del 17 de noviembre junto con una referencia a una tormenta. Este elemento llevó a relacionar la escena con un posible apagón de grandes proporciones.

Imagen de referencia de un apagón mundial. Foto: Getty Images

No obstante, el episodio no hace referencia a un acontecimiento real ni constituye una predicción sobre una futura emergencia energética. De hecho, esta coincidencia podría estar relacionada con una actividad programada por las autoridades estadounidenses.

¿Qué hay detrás de estos rumores?

Este 17 de noviembre, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y la Comisión Federal de Comunicaciones llevarán a cabo un simulacro a escala nacional del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos. La prueba está programada para las 2:20 p. m., según el horario de la costa este del país.

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La jornada busca verificar el correcto funcionamiento de los medios de comunicación y garantizar que estén en capacidad de difundir alertas e información de manera rápida y efectiva ante una situación de emergencia.

Durante el ejercicio, las estaciones de radio y los canales de televisión suspenderán brevemente sus transmisiones habituales para emitir un aviso en el que se precisará que se trata únicamente de una prueba.