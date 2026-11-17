Las estrategias que utilizan los delincuentes para estafar a los usuarios son cada vez más variadas. Además de recurrir a engaños y técnicas de manipulación, los criminales aprovechan herramientas tecnológicas para perfeccionar sus métodos y cometer fraudes sin levantar sospechas.

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Uno de los escenarios en los que se presentan estas prácticas son los cajeros automáticos, que siguen siendo utilizados diariamente para retirar dinero, consultar saldos y realizar diferentes operaciones bancarias. Aunque son una herramienta habitual para los clientes, también se han convertido en un blanco para quienes buscan robar dinero o acceder de manera fraudulenta a la información financiera.

Estas modalidades no siempre implican que la víctima entregue su tarjeta o revele sus claves. En algunos casos, los criminales manipulan los dispositivos, instalan elementos para capturar información bancaria o incluso se hacen pasar por personas dispuestas a ayudar cuando alguien tiene dificultades durante una transacción.

Una de estas prácticas, según explica Inetco, es el fraude por reversión de transacciones, que ocurre cuando los ladrones manipulan el cajero durante un retiro para hacer creer que el dinero no fue entregado.

Imagen de referencia de persona retirando dinero del cajero automático. Foto: Getty Images

Aunque la máquina dispensa el efectivo, ciberdelincuentes provocan una falla que hace que la operación se cancele y el monto vuelva a aparecer en la cuenta del usuario. De esta manera, consiguen quedarse con el efectivo sin que el retiro quede registrado correctamente, lo que ocasiona pérdidas para la entidad financiera.

Dentro de esta modalidad existen diferentes técnicas que aprovechan los mecanismos de lectura, expulsión y retención de tarjetas. Entre las más comunes se encuentran:

Swallow (captura de tarjeta): el delincuente aprovecha que el cajero retiene la tarjeta cuando vence el tiempo establecido para completar la operación. La reversión de la transacción le permite quedarse con el efectivo.

el delincuente aprovecha que el cajero retiene la tarjeta cuando vence el tiempo establecido para completar la operación. La reversión de la transacción le permite quedarse con el efectivo. Atasco: el criminal manipula la ranura para hacer creer que la tarjeta quedó atrapada. Esto puede provocar la cancelación de la operación y facilitar la extracción fraudulenta del dinero.

el criminal manipula la ranura para hacer creer que la tarjeta quedó atrapada. Esto puede provocar la cancelación de la operación y facilitar la extracción fraudulenta del dinero. Intercambio: el estafador sustituye la tarjeta bancaria original por otra, como una de acceso o fidelización, con el propósito de engañar al cajero, provocar la reversión de la transacción y quedarse con la tarjeta de la víctima.

Imagen de referencia de mujer retirando dinero. Foto: Getty Images

Para reducir el riesgo de estos ataques, los expertos recomiendan implementar controles que permitan establecer límites de tiempo para las operaciones y restringir las transacciones repetitivas.

También destacan la importancia de monitorear en tiempo real los movimientos sospechosos mediante inteligencia artificial, incorporar sistemas de detección de fraude y mantener actualizado el software de los cajeros automáticos.

En estos casos, la clave está en identificar las irregularidades durante una operación bancaria y fortalecer los mecanismos de seguridad para evitar que los bandidos aprovechen las fallas de los cajeros para obtener dinero de manera fraudulenta.