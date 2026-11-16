Cómo limpiar una lavadora y una nevera correctamente: errores que podrían afectar su funcionamiento

La nevera y la lavadora son dos de los electrodomésticos más utilizados en el hogar. Debido a su uso constante, pueden acumular residuos, humedad, grasa y suciedad que, con el paso del tiempo, llegan a afectar su funcionamiento y rendimiento.

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Aunque muchas personas se concentran en limpiar las superficies exteriores, existen zonas internas que también requieren mantenimiento para evitar malos olores, la aparición de bacterias y posibles fallas en sus componentes.

¿Cómo mantener limpia la lavadora?

Con el uso frecuente de la lavadora, los residuos de detergente, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el interior del tambor y en el empaque de la puerta, favoreciendo la aparición de malos olores y la acumulación de bacterias.

Los residuos de detergente, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el interior del tambor y en el empaque de la puerta de la lavadora. Foto: LG

Por ello, realizar una limpieza periódica es importante para mantener las condiciones de higiene, preservar su correcto funcionamiento y contribuir a su durabilidad. Para lograrlo, es fundamental seguir las recomendaciones del fabricante y evitar el uso inadecuado de productos de limpieza que puedan comprometer sus componentes.

Para facilitar este mantenimiento, algunas lavadoras, como determinados modelos de Samsung, incorporan el ciclo de Lavado de Tambor (Eco Drum Clean), una función que permite realizar la limpieza de manera automática, sin necesidad de añadir detergente, cloro u otros productos químicos. Este proceso ayuda a eliminar residuos, suciedad acumulada y bacterias.

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¿Cómo limpiar la nevera correctamente?

Debido a que permanece en funcionamiento constante, la nevera necesita un mantenimiento periódico para conservar su buen estado y garantizar su correcto funcionamiento. Durante la limpieza exterior, se recomienda evitar el uso de fibras abrasivas, cloro y desengrasantes fuertes, ya que estos productos pueden rayar las superficies, deteriorar los acabados y afectar las gomas de sellado de las puertas.

Para la limpieza diaria, la recomendación es utilizar un paño suave, agua y jabón neutro, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante.

Imagen de referencia de las rejillas de la nevera sucias. Foto: Getty Images

En el interior de la nevera, los olores que desprenden algunos alimentos también requieren atención para evitar que se mezclen y permanezcan en el equipo. Para ayudar a controlarlos, algunos modelos de Samsung, por ejemplo, incorporan un filtro desodorizante activo que reduce los olores no deseados de manera continua y automática. Esta función contribuye a mantener un ambiente fresco en el interior del electrodoméstico y favorece la conservación de los alimentos.

Otro punto a considerar es la parte trasera de la nevera, donde suele acumularse polvo. Intentar limpiar los componentes eléctricos o el compresor con líquidos o trapos empapados puede representar riesgos para la seguridad y el funcionamiento del equipo. Por eso, es importante tener en cuenta las recomendaciones del fabricante al realizar cualquier tarea de mantenimiento.