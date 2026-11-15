Así es el primer prototipo de avión eléctrico de China: capacidad para 19 personas y una velocidad de 402 km/h

La industria aeronáutica china da un nuevo paso en materia de innovación tecnológica con la fabricación de su primer modelo de avión eléctrico a escala real.

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La iniciativa es liderada por Comac, compañía que busca consolidar y extender su participación en el mercado de la aviación.

La aeronave, bautizada como CE-25A, podrá movilizar hasta 19 pasajeros y desarrollar una velocidad máxima de 402 kilómetros por hora. Asimismo, dispondrá de un alcance aproximado de 500 kilómetros, características que la convierten en una alternativa orientada principalmente a cubrir recorridos breves y facilitar la conexión entre centros urbanos cercanos.

COMAC displaying its all-electric aircraft CE-25A. Looks a little weird. 19-pax, 400-500 km range & top cruising speed of 400 km/hr https://t.co/biFhKW9CYb — tphuang (@tphuang) October 28, 2026

La iniciativa para fabricar el CE-25A se dio a conocer en 2023, durante una exposición celebrada en Shanghái. A partir de ese momento, la compañía china comenzó a trabajar en el diseño de una aeronave compacta, concebida específicamente para el traslado de viajeros en trayectos de corta distancia.

Entre los aspectos más llamativos de su estructura sobresale la configuración de su cola en forma de T, una característica que también está presente en otros modelos desarrollados por el fabricante.

De acuerdo con la publicación especializada Aviation International News (AIN), esta disposición podría estar vinculada a un mecanismo de propulsión eléctrica distribuida, aunque la empresa todavía no ha confirmado oficialmente esa posibilidad.

19 pasajeros, alcance de 400-500 km y velocidad máxima de crucero de 400 km/h Foto: X/@tphuang

Por sus especificaciones, el avión estaría destinado a facilitar los desplazamientos entre ciudades vecinas, terminales aéreas regionales y poblaciones cuya demanda de transporte no requiere la utilización de grandes aeronaves comerciales.

En ese sentido, podría operar en recorridos de aproximadamente 200 a 400 kilómetros, dependiendo de la disponibilidad energética y las reservas de electricidad.

El desarrollo del CE-25A, con un alcance previsto de hasta 500 kilómetros, constituye un nuevo intento por extender el uso de la energía eléctrica en el transporte aéreo de pasajeros.

Cabe recordar que antes de convertirse en una alternativa comercial, el prototipo deberá superar las correspondientes evaluaciones técnicas y demostrar su rendimiento durante las pruebas de vuelo.

Otro de los prototipos presentados por China Foto: X/@SputnikInt

Este no es el primer avión eléctrico de China: modelos anteriores, de dos y cuatro plazas, ya obtuvieron certificados de aeronavegabilidad.

En abril, Pekín también realizó pruebas de vuelo con un motor turbohélice de hidrógeno de clase megavatio, un paso más hacia una aviación “limpia”.