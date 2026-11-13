Los problemas en los servicios de Microsoft se extendieron hasta este viernes, mientras la compañía continúa llevando a cabo ajustes para recuperar la estabilidad de su infraestructura. Aunque algunas plataformas muestran señales de recuperación, las alertas oficiales todavía advierten dificultades de acceso y funcionamiento en diferentes herramientas.

Microsoft lanzó una advertencia por una vulnerabilidad en Outlook que puede exponer información de sus usuarios

Durante la madrugada de este viernes, los reportes de fallas alcanzaron uno de sus puntos más altos, cerca de las 6:00 a. m., según Downdetector. Con el paso de las horas, las notificaciones comenzaron a disminuir y el comportamiento parecía normalizarse.

Bogotá concentró la mayor cantidad de reportes por fallas en los servicios de Microsoft, seguida de otras ciudades principales del país. Foto: Downdetector

Sin embargo, hacia las 4:00 p. m. (hora Colombia), una nueva revisión de la página oficial de estado de Microsoft mostró que la compañía todavía mantenía alertas por degradación en unos de sus servicios, tanto para clientes empresariales como para consumidores.

Microsoft mantiene alertas por problemas en sus servicios

En su página oficial de estado, la compañía mantiene la categoría de “degradación del servicio” para Microsoft 365 empresarial y su versión para consumidores.

En el primer caso, Microsoft advierte: “Es posible que los usuarios no puedan conectarse a varios servicios de Microsoft 365”. El aviso fue actualizado durante esta tarde de viernes 13.

Para los usuarios particulares, la advertencia señala: “Es posible que los usuarios no puedan acceder o hacer varias acciones en los servicios de Microsoft 365”. Esta notificación tuvo una actualización un minuto después.

Microsoft mantiene advertencias para sus versiones empresarial y personal de Microsoft 365. Foto: Photothek via Getty Images

La compañía también explicó que las dificultades no necesariamente afectan todas las herramientas de la misma manera. Outlook, por ejemplo, en su página aparece como operacional en el indicador individual de productos, aunque Exchange Online, el servicio de correo que permite gestionar los buzones empresariales, figura entre los componentes relacionados con el incidente.

Servidores que vuelven a fallar cuando reciben conexiones

Una de las dificultades que ha encontrado Microsoft durante la recuperación tiene que ver con el comportamiento de los equipos que intenta poner nuevamente en funcionamiento.

“Los servidores que volvimos a poner en servicio pueden dejar de responder de nuevo una vez que reciban tráfico”, explicó la compañía en una de sus actualizaciones.

Ante este escenario, Microsoft señaló que estaba limitando temporalmente los tipos de conexiones que podían llegar a la infraestructura afectada en algunas ubicaciones. También comenzó a reconstruir una parte de los servidores utilizando una configuración anterior, con el propósito de comprobar si así conseguía evitar nuevas interrupciones.

Posteriormente, la compañía informó que había aplicado un ajuste relacionado con la autenticación y el enrutamiento de las conexiones, y que observaba resultados positivos en la estabilidad de los servidores donde implementó el cambio.

Expertos advierten sobre las consecuencias de depender de estos servicios

La interrupción también abrió preguntas sobre la dependencia de empresas y organizaciones de plataformas tecnológicas externas.

Tommaso Valletti, profesor de Imperial Business School, en Londres, señaló a Euronews que “esta interrupción hará que muchas organizaciones se pregunten si realmente tienen un plan de contingencia cuando su correo electrónico y sus comunicaciones dejan de funcionar durante un día”.

La interrupción puso sobre la mesa la necesidad de contar con alternativas cuando las plataformas digitales dejan de funcionar. Foto: Cristina Arias

La compañía, entretanto, aseguró que no tiene conocimiento de actividad maliciosa relacionada con el incidente y anunció que publicará un informe con los detalles de la causa y las medidas adoptadas una vez que consiga resolverlo.