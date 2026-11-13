¿Qué está pasando con Microsoft y por qué se prolonga la falla que afecta a algunos de sus servicios?

Miles de usuarios reportaron fallas en diferentes servicios de Microsoft desde el 12 de noviembre, luego de que varias de sus plataformas comenzaran a presentar problemas de funcionamiento. Las interrupciones afectaron herramientas de uso cotidiano, como el correo electrónico Outlook, Microsoft Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot.

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La caída también se produjo en medio del reciente anuncio de un programa de salidas voluntarias impulsado por Microsoft, dirigido a cerca de 60.000 trabajadores, cifra que representaría alrededor del 27% de su plantilla, anunciado en días pasados.

Pero, ¿qué ha pasado exactamente? De acuerdo con las primeras explicaciones de Microsoft, la interrupción se originó por una sobrecarga en sus servidores, luego de que varios dejaran de funcionar al no superar determinados controles internos.

Este viernes, 13 de noviembre, seguía la caída de los productos de Microsoft, empresa que dijo que tomará 48 horas retomar los servicios. Foto: El País

Esta situación provocó que el tráfico se concentrara en los equipos que permanecían activos, aumentando progresivamente la carga hasta afectar también su funcionamiento. Para evitar que más servidores quedaran fuera de servicio, la compañía suspendió temporalmente los cambios de configuración.

En cuanto al posible origen de la falla, Microsoft señaló que uno de los procesos encargados de establecer conexiones seguras entre los dispositivos y sus servidores estaba experimentando una saturación. Este mecanismo permite, por ejemplo, que un usuario acceda a Outlook mediante una conexión cifrada.

La interrupción afectó a usuarios de distintos países y dejó miles de reportes de fallas en sus plataformas. Foto: Getty Images

Sin embargo, los inconvenientes en ese intercambio de información provocaron que “los servidores dejen de procesar peticiones”, lo que incrementó el tráfico en otros equipos y extendió las afectaciones.

Aunque la compañía logró identificar el comportamiento que desencadenó el problema, encontrar una solución definitiva representó un desafío. Durante las labores de recuperación, sus técnicos probaron diferentes ajustes en la configuración de los servidores y revirtieron algunas modificaciones recientes. No obstante, al implementar varias medidas para restablecer los servicios, determinar con precisión cuál de ellas permitió corregir el fallo se convirtió en una tarea más compleja.

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¿Por qué la falla en los servicios de Microsoft se ha prolongado durante varias horas? La recuperación de los servicios de Microsoft se ha complicado porque algunos servidores que vuelven a estar operativos dejan de responder cuando reciben nuevamente un volumen de tráfico. La compañía reconoció que las medidas aplicadas “a la mejora de los servicios” “no funcionan como era de esperar”.

Con el paso de las horas, Microsoft comenzó a detectar “una mejora gradual en varios servicios”, especialmente en el “acceso a los buzones y el procesamiento de correos electrónicos con retraso, aunque persisten algunos problemas intermitentes”.

@MSFT365Status We regret that today’s outages caused disruptions for our customers, and we are working to address the issue. We will continue to share more information as soon as we have it, and for now I can confirm that there is no indication this is the result of malicious or cyber activity. — Charles Lamanna (@clamanna) November 13, 2026

Aunque las interrupciones en las plataformas de Microsoft pueden estar relacionadas con errores técnicos o modificaciones en sus configuraciones, varios usuarios relacionaron esta situación con un posible ciberataque.

Sin embargo, Charles Lamanna, vicepresidente de Microsoft, aseguró a través de una publicación en la red social X que “no hay ningún indicio de que esto sea resultado de una actividad maliciosa o de un ciberataque”.