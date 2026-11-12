El SS United States, uno de los transatlánticos más emblemáticos de la historia estadounidense, terminó bajo las aguas del golfo de México después de un operativo que buscaba darle un nuevo propósito a la embarcación. El barco, que durante décadas fue reconocido por su velocidad y tamaño, fue hundido deliberadamente para convertirse en un arrecife artificial destinado a atraer especies marinas, pescadores y buceadores.

The SS United States Ocean Liner quietly leaned over on her port side & slipped beneath the waves. She was 74 & still held the Atlantic crossing speed record.....in both directions. pic.twitter.com/CbfMtS8WMJ — Capt Bjorn Sorensen (@FLYNAVYBuzzy) November 13, 2026

La operación se llevó a cabo frente a las costas del noroeste de Florida y tuvo un costo estimado de 13,5 millones de dólares. Sin embargo, el descenso tomó más tiempo del esperado: aunque los organizadores calculaban que el proceso podría completarse en una hora, el barco permaneció parcialmente visible durante varias horas.

Nick Tomecek, portavoz del condado de Okaloosa, explicó que una de las razones de la demora fue la preparación de la embarcación antes de su hundimiento. Los trabajadores tuvieron que llenar con agua 128 tanques de combustible y lubricantes para conseguir que el barco descendiera de manera uniforme.

“Tomó más tiempo del que habíamos previsto”, reconoció Tomecek, quien también resumió la dificultad de la operación con una frase: “Es un barco grande”.

Finalmente, cerca de las nueve de la noche, el transatlántico se inclinó hacia un costado y desapareció bajo el agua.

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Un barco que superaba al Titanic y rompió récords

La embarcación tenía 302 metros de longitud, unos 33 metros más que el Titanic. Su historia comenzó en 1952, cuando realizó su primer recorrido y consiguió una marca de velocidad que superó la establecida por el británico RMS Queen Mary en 1938.

Durante aquel viaje alcanzó una velocidad media cercana a los 66 kilómetros por hora, una cifra que lo convirtió en una referencia de la navegación comercial de su época.

Bill Clinton también estuvo entre quienes viajaron en el histórico barco, mucho antes de llegar a la Casa Blanca. Foto: AP Photo/Gerald Herbert

Por sus instalaciones pasaron personalidades como Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Harry Truman, Dwight Eisenhower y John F. Kennedy. Incluso Bill Clinton viajó en el transatlántico cuando estudiaba en la Universidad de Oxford.

Susan Gibbs, nieta del diseñador del barco, destacó el significado que tuvo la embarcación para el país. “Ella realmente encarna y expresa lo mejor de este país”, afirmó. También señaló que representa “orgullo, resiliencia, fuerza y belleza”.

Su nueva vida estará bajo el mar

El hundimiento fue planeado como una alternativa para conservar parte del legado del barco y evitar que terminara convertido en chatarra. Antes de la operación, las autoridades retiraron sus enormes chimeneas, que serán utilizadas como pieza central de un museo dedicado a su historia.

El objetivo ahora es que sus restos se conviertan en un espacio para la vida marina. En esa zona del golfo de México ya existen más de 500 arrecifes artificiales.

Así fue la última vista del histórico SS United States antes de desaparecer bajo las aguas del Golfo de México. Foto: SS United States

Nick Tomecek aseguró que el proyecto también busca impulsar el turismo relacionado con las actividades submarinas. “Estamos intentando convertirnos en el mejor destino de buceo del mundo”, afirmó.

Así, el SS United States cerró su historia como transatlántico para comenzar otra en el fondo del océano.

*Con información de AP.