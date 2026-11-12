Grand Theft Auto VI es uno de los videojuegos más esperados de 2026. Después de más de una década desde el lanzamiento de GTA V, Rockstar Games prepara una nueva entrega que llevará a los jugadores hasta Leonida. En medio de la expectativa, PlayStation publicó un video en el que presenta las características de sus consolas para disfrutar del videojuego y cierra con un mensaje contundente: “Grand Theft Auto VI se juega mejor en las consolas PlayStation 5”.

PlayStation lanzó una frase que no pasará inadvertida entre quienes esperan GTA 6. Foto: PlayStation

El salto entre ambas entregas representa una espera de más de 13 años. GTA V llegó en septiembre de 2013 y su sucesor tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026. Mientras se acerca esa fecha, Sony comenzó a mostrar qué elementos de sus consolas podrían influir en la experiencia de juego.

La apuesta no se limita a ofrecer mejores imágenes. La compañía también puso el foco en el control inalámbrico DualSense, el sonido y las posibilidades técnicas de PlayStation 5 y PS5 Pro.

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El DualSense, una de las grandes apuestas de PlayStation

Uno de los aspectos en los que Sony hizo mayor énfasis fue el mando inalámbrico DualSense, que incorpora funciones diseñadas para que las acciones dentro del videojuego también tengan una respuesta física.

En el video publicado por PlayStation se explican cuatro características que tendrán protagonismo durante las partidas. La primera son los gatillos adaptativos, que permiten sentir diferentes niveles de resistencia al presionar los botones, especialmente en situaciones como el uso de armas de fuego.

A esto se suma la retroalimentación háptica, un sistema de vibraciones que busca reproducir distintas sensaciones dependiendo de lo que suceda en pantalla. De esta manera, determinados movimientos, impactos y acciones podrán sentirse directamente en las manos del jugador.

El control también tendrá participación a través de su altavoz integrado, que reproducirá sonidos adicionales durante algunos momentos del juego.

“Grand Theft Auto VI para PS5 utiliza los altavoces integrados, la respuesta háptica y los gatillos adaptativos del control inalámbrico DualSense; estas funciones se emplean a lo largo de todo el juego y pueden ajustarse a través de los ajustes de accesibilidad”, explicó PlayStation en su blog oficial.

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Sonido y tiempos de carga: otras ventajas que destaca Sony

La experiencia también buscará aprovechar el sistema Tempest 3D Audio, una tecnología que permite identificar con mayor precisión la procedencia de los sonidos. Esto podría ayudar a reconocer lo que sucede alrededor de los personajes mientras recorren Leonida.

“Todos los sonidos en el juego aprovechan al máximo la tecnología Tempest 3D Audio para lograr un posicionamiento sonoro de gran precisión”, señaló la compañía.

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Otro elemento mencionado es la unidad SSD de alta velocidad de PS5, que permitirá mejorar los tiempos de carga durante las partidas. Según PlayStation, estas características hacen que GTA 6 se juegue mejor en sus consolas.

PS5 Pro también tendrá mejoras gráficas

La apuesta de Sony no termina en las funciones del mando. Quienes jueguen en PlayStation 5 Pro encontrarán mejoras visuales adicionales.

De acuerdo con el blog oficial, esta versión ofrecerá mayor claridad de imagen mediante PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), una tecnología que utiliza inteligencia artificial para mejorar la nitidez, además de sombras mediante trazado de rayos (ray tracing), un sistema que permite representar con mayor realismo la iluminación y las sombras.

PlayStation reveló qué ventajas gráficas encontrarán quienes jueguen GTA 6 en PS5 Pro. Foto: PlayStation

“También se incluyen mejoras en PlayStation 5 Pro, las cuales ofrecen gráficas asombrosas, claridad mejorada gracias a la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) y sombras mediante trazado de rayos”, indicó Sony.

De esta manera, PlayStation busca mostrar que su propuesta para GTA 6 va más allá de los gráficos y que el mando, el sonido y el rendimiento también tendrán un papel importante.