GTA 6 provocará un fenómeno inusual en las oficinas: empresas preparan un inesperado beneficio por su lanzamiento

El lanzamiento de Grand Theft Auto (GTA) VI promete convertirse en uno de los acontecimientos más importantes de la industria de los videojuegos. La expectativa por el regreso de la franquicia de Rockstar Games, 13 años después de su anterior entrega, ha comenzado a generar repercusiones incluso fuera del sector tecnológico.

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En medio de este panorama, algunas compañías ya contemplan las posibles pérdidas de productividad ante la posibilidad de que sus empleados soliciten días libres para disfrutar del esperado título.

Por eso, Logitech decidió adoptar una medida diferente y permitir que sus trabajadores puedan disfrutar del videojuego sin afectar sus jornadas laborales. La compañía anunció que ofrecerá un día libre remunerado a miles de empleados en distintas partes del mundo, como una forma de reconocer la importancia de los videojuegos en la vida de las personas.

Grand Theft Auto VI es un videojuego de acción y aventura desarrollado y publicado por Rockstar Games. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La iniciativa, denominada Logi Game Day, estará disponible para más de 7.000 trabajadores, incluidos empleados de tiempo completo y becarios. El beneficio podrá utilizarse en cualquier momento desde ahora hasta noviembre de 2027, por lo que cada persona tendrá la posibilidad de elegir cuándo aprovechar esta jornada para jugar.

Hanneke Faber, directora ejecutiva de Logitech, explicó que esta decisión busca cambiar la percepción que existe sobre los videojuegos y reconocer su aporte al desarrollo personal y profesional. Según la directiva, “es hora de desechar el estereotipo de que jugar a videojuegos es una pérdida de tiempo”.

Trece años de espera están a punto de terminar. Foto: AFP

La decisión de Logitech también está respaldada por un estudio realizado por su equipo de investigación, en el que participaron 1.000 personas de nueve países. Los resultados mostraron que cuatro de cada cinco encuestados consideran que los videojuegos les ayudan a desarrollar confianza para enfrentar situaciones de la vida real, además de fortalecer la concentración y mantener la calma bajo presión.

Por su parte, Elaine Laird, directora de Recursos Humanos de la compañía, destacó la importancia de dedicar tiempo al ocio. Según explicó, estas actividades tienen un beneficio doble, permitiendo que los trabajadores se desconecten de sus responsabilidades y recuperen energía, mejorando su desempeño cuando regresan a sus labores.

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Aunque esta organización no será la única que haya tomado medidas ante la expectativa por el videojuego. El Ejército de Estados Unidos habría ofrecido permisos de cuatro días a determinados soldados que renovaran sus contratos de servicio entre agosto y noviembre. Asimismo, Burger Motorsports anunció la suspensión temporal de sus actividades el 19 de noviembre para facilitar que sus empleados puedan disfrutar del estreno.